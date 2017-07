Skal du på sole deg i sommer? Da bør du se dette.

Visste du at det kan være sunt å sole seg uten solfaktor?

Forsker Asta Juzeniene ved Radiumhospitalet forteller at store mengder vitamin D lages i huden når du utsetter hele kroppen for sommersol.

– D-vitamin motvirker en rekke former for kreft, aktiviserer og forsterker immunforsvaret og beskytter mot diabetes.

Maks 30 minutter

Ifølge forskeren kan et kort opphold i solen uten faktor være helsemessig. For dem som har vanlig nordisk hud anbefaler hun maks 30 minutter i solen. For de med lys hud holder 15 minutter. De som har mørk hud kan sole seg inntil et par timer for å få den daglige dosen med D-vitaminer.

Det er ikke teit å bruke solkrem!

Farlig å bli brent

– Men jeg anbefaler ingen å være lenge i solen uten solkrem. Overdreven soling kan føre til føflekkreft. Dette er den farligste formen for hudkreft, og den som øker mest av alle kreftformer i Norge, sier Juzeniene.