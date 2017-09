Seks av ti politistudenter som ble uteksaminert i fjor, står fortsatt uten fast jobb

Den store andelen av politistudenter, som ikke har fast jobb er en markant økning sammenlignet med politistudentene som ble uteksaminert i 2015, skriver Politiforum.

Av 623 politistudenter som ble uteksaminert i 2016, har 244 av dem fått fast jobb, mens 379 har midlertidige stillinger, viser ferske tall fra Politidirektoratet (POD).

Tajik: – En gedigen bløff

Under Arendalsuka fortalte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at 92 prosent av 2016-kullet hadde politijobber. Til Politiforum kritiserer Hadia Tajik (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets jobbgaranti.

– Siv Jensen garanterte politistudentene jobb før valget i 2013. Nå har Fremskrittspartiet vært i regjering i fire år uten at det er blitt noe av. Vi kan konkludere med at garantien til Frp var en gedigen bløff, sier Tajik.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hun kritiserer Frps jobbgaranti og Regjeringen for å ha bevilget for lite til politidistriktene.

– Samtidig har justisministeren stått passivt og sett på at POD har fått vokse. Denne trenden må snus. Ressursene må ut i politidistriktene.

Det tar over to timer å sette noen i sentralarresten i Oslo. Lokalt i Bærum står 24 celler tomme og ubrukte.

Flere skal i fast jobb, etter hvert

De ferske tallene fra Politidirektoratet mener justisminister Amundsen viser at jobbgarantien ikke er en bløff. Han sier til Politiforum at etaten skal fortsette å oppbemanne og understreker at 92 prosent nå er i en stilling i politietaten.

– Etaten er midt i en store omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested. Å samtidig ansette de nyutdannede i faste stillinger er komplisert og i noen tilfeller ikke hensiktsmessig før kabalen med allerede ansatte er lagt, sier Amundsen.

På spørsmål på hvordan de skal få flere i fast jobb svarer justisministeren:

– Flere kommer i fast jobb når etaten er ferdig med de store personalløpene. Det utdannes nok politi til at vi når målet med to politiansatte pr. 1000 innbygger i 2019; ett år før planen.