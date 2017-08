Støre snur og selger seg ut av omstridte fond. Men vil ikke avsløre fondets navn

I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer. Torsdag ettermiddag sier Støre at han selger disse umiddelbart.

Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland (SPU) eller tilsvarende.

Oppgir ikke fondet

Til tross for at Støre selger seg ut, vil han ikke avsløre hvilke fond det er snakk om.

Aps sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen sier til Aftenposten torsdag at Støre ikke vil oppgi fondet fordi han er opptatt av at alle stortingsrepresentanter skal forholde seg til samme retningslinjer.

Paragraf ni i Stortingets register over verv og økonomiske interesser slår fast at stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers eierandeler i aksjefond eller andre verdipapirfond ikke skal oppgis.

Ikke forbudt

Amundsen sier Støre ikke vil underminere formuleringen i regelverket.

– Støre mener det er riktig og viktig at alle forholder seg til samme reglement. Der står det, sitat «Eierandeler i aksjefond eller annet verdipapirfond oppgis ikke», sier Amundsen.

– Men registeret sier ikke at det ikke er lov til å oppgi den informasjonen, dersom det er i enkeltrepresentantens interesse?

– Nei, dette er ikke en påbudsbestemmelse. Men det er snakk om at 169 stortingsrepresentanter er blitt enige om retningslinjer som alle skal forholde seg til. Hvis én tolker det annerledes så setter han eller hun andre grenser og regler på vegne av alle de andre. Det vil flytte grensen og skape en forventning om at andre oppgir lignende informasjonen i neste omgang.

Skulle selge seg ut

I en e-post til DN torsdag skriver Støre følgende:

«For å unngå tvil om habilitet har jeg vært opptatt av at Femstø ikke skal eie enkeltaksjer, bare i brede aksjefond med moderat risiko. Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister, skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller lignende retningslinjer. I lys av det forestående valget vil jeg allerede nå sørge for at alle Femstøs fondsplasseringer følger disse retningslinjene.»

Støre eier investeringsselskapet Femstø sammen med sine sønner, med en egenkapital på 34 millioner kroner.