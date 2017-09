Her skapte protestvalg lokale politiske jordskjelv

Senterpartiet innkasserte det massive velgerskredet i Nordlands-kommunen rundt striden om nedleggelsen av Andøya flystasjon. Ved forrige stortingsvalg fikk partiet bare 8,4 prosent av stemmene i kommunen.

Bare SV og Rødt fikk en liten økning i Andøy, mens alle de andre partiene ble kraftig krympet i velgeroppslutning.

– Dette er nesten nordkoreanske tilstander, sa Avisa Nordlands politiske kommentator Stein Sneve om resultatene til NRK.

Valgforsker og statsviter Marcus Buch uttaler til NRK at han ikke kan huske om det tidligere har skjedd at et politisk parti har gått så mye frem på et valg.

– Dette er et protestvalg. Andøya-saken har en sammenheng med resultatet, fastslår Andøy-ordfører Jonni H. Solsvik overfor TV 2.

Protestvalg for sykehus

I Alta, Finnmarks mest folkerike kommune, gjorde Frp og Sp et brakvalg med henholdsvis 32,7 og 14,2 prosent av stemmene. Ap sitter ribbet tilbake, og partiet har fått mer enn halvert sin støtte blant velgerne i kommunen.

Årsaken er først og fremst proteststemmer etter strid rundt sykehusplasseringen i Finnmark. I dag er det sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Altaværingene har kjempet inn innbitt kamp for å få et akuttsykehus også til Alta.

Nå blir Bengt Rune Strifeldt (Frp) stortingsrepresentant etter at velgerne i Alta har gjort ham til en valgvinner på hjemmebane.

– Stemningen i Alta snudde for oss da partileder Siv Jensen gikk ut og bekreftet at Frp vil stemme ja til Venstres forslag om timeout og utredning av sykehusstrukturen i Finnmark. Vanlige folk i Alta så at vi sloss for dem, og det på en troverdig måte, sier Strifeldt til Altaposten.

Sp-seier på sykehusstrid i Telemark

Også i Tinn kommune i Telemark har det vært folkeopprør etter at Rjukan sykehus ble vedtatt nedlagt av Helse Sør Øst og regjeringen.

Sp har innkassert stemmer på bekostning av nesten alle andre partier, og får 38,3 prosent av velgeroppslutningen i den gamle Ap-bastionen. Fremgangen til Sp er hele 28,8 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg.

Ap gikk mest tilbake, mens både Frp og Høyre også gjorde dårlige valg. Frps lokallag er blitt lagt ned i kjølvannet av sykehusstriden.

Helikopter-strid i Bardu

Forsvarskommunen Bardu i Indre Troms er et annet sted der Sp bykser frem under årets stortingsvalg. Valgresultatene viser at Sp er valgets desiderte vinner med 35,7 prosent av stemmene – opp 23,1 prosentpoeng i oppslutning.

Befolkningen har tydeligvis sett partiet som sin viktigste støttespiller for å bevare en av Forsvarets helikopterbaser i kommunen.

Sp gjør tidenes valg i Sogn og Fjordane

Også i Sogn og Fjordane har velgerne gått mann av huse for å protestere mot det de oppfatter som sentralisering. Det har endt med solid støtte for Sp.

– Dette er tidenes stortingsvalg og helt utrolig, sier tidligere partileder Liv Signe Navarsete til Bergens Tidende om valgresultatet på over 28 prosent.

Listetoppen for Sp i fylket var veldig spent like før de første resultatene for Sogndal kom mandag kveld: De viste en prognose på 32,5 prosent velgeroppslutning i kommunen.

– Vi har gjort en fantastisk god valgkamp, og med dette har befolkningen tydelig sagt at de er lei av regjeringens sentralisering, sa hun til avisen.