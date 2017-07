Årets sommerserie i A-magasinet handler om fem fenomener som preger årstiden: Softis, solkrem, engangsgrill, crocs – og, ja, platting. I sistnevnte reportasje ble vi med hjem til Brede Lesjø utenfor Hønefoss og lurte på om ikke hans platting, med sine 110 kvadratmeter, kunne være landets største?

Å, så naivt.

Lesjø hadde sittet på plattingtronen i bare noen timer, da følgende melding dumpet ned i e-postkassen:

«Ville bare informere deg om at dersom du vil se stor platting…..så har nok jeg over 300 m² med platting her i Fredrikstad!»

Fem kilometer planker

Anse dermed denne lille artikkelen som en utvidet korrigering.

Den nye plattingkongen heter Halvard Røe. Han er bruktbilselger, tobarnsfar og bor, kanskje ikke så overraskende, i plankebyen Fredrikstad.

– Det er to ting som ikke er lov i hagen min: Tujahekk og gress, sier han.

– Det finnes ikke et gresstrå i hagen! Litt ugress kanskje, men det teller ikke.

Halvard Røe

Alt begynte for fem år siden, da han, kona og barna flyttet inn i nytt hus. Røe har det han kaller «dårlig erfaring med plen» – styret med klippingen, sølet når ungene trasker inn fra vått gress – og sakte tok en plattingplan form.

– Vi startet med fem kilometer med planker, men det ble selvfølgelig altfor lite, sier han.

Etter to år med snekring og opp mot 20.000 skruer, sto det klart. Plattingen, som Røe anslår er rundt 300 kvadratmeter stor, strekker seg rundt nesten hele eneboligen og rommer blant annet et tre, et dukkehus, flere blomsterkasser og et boblebad.

Gir æren til svigerfar

Den nykronede plankemonarken er rask med å understreke at han selv bare hadde ideen til plattingen. Byggingen var det svigerfar som sto for.

– Han er veldig nøye. Når han lager noe, så lager han det pent.

Røe vil ikke tenke altfor mye på hva den trefargede hagen har kostet, men tipper et sted mellom 150.000 og 200.000 kroner. Baksiden, om det er noen, er beisingen. Men beising hvert fjerde år er bedre enn gressklipping hver måned, påpeker han.

– Plattingen blir brukt hver dag, til alt mulig: Til å sykle og springe på, holde på med vann. Vi er veldig glad i den.

Flere besøkende har kommentert at det er en pen platting. Og:

– De blir imponert over størrelsen selvsagt, som sier seg litt selv. Noen ganger er det størrelsen det kommer an på, hehe.