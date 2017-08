Rosa eller grå? Oslos burgerkokker er uenige om hvordan den perfekte hamburgeren skal stekes

Mattilsynet advarer nå mot å spise rosastekte hamburgere, etter at to personer i sommer er blitt smittet av e.coli-bakterien EHEC. Skal man unngå sykdom, anbefaler Mattilsynet at burgeren oppnår en kjernetemperatur på 70 grader for å ta knekken på bakteriene.

En mediumstekt hamburger, som er blitt en populær trend blant hovedstadens mange selvstendige burgerrestauranter de siste årene, har en kjernetemperatur på rundt 65 grader.

Ikke påvist kilde

De to som ble syke hadde spist mediumstekte hamburgere ved to forskjellige avdelinger av Oslo-restauranten Døgnvill. Mattilsynet sporet bakteriene til samme parti med kjøtt, og konkluderte med at det er svært sannsynlig at hamburgerne var smittekilden.

Både Døgnvill og leverandørene av kjøttet understreker at råvarene ble grundig testet både før og etter sykdomstilfellene. Det ble heller ikke påvist e.coli-bakterier i det aktuelle partiet med kjøtt.

Bun’s Burger: Få vil spise godt stekte burgere

Flere av de mest populære gourmetburger-restaurantene i Oslo er uenige i Mattilsynets anbefaling.

Samuel Stenvall er daglig leder ved den populære hamburgerrestauranten Bun’s Burger på Sørengkaia. Han mener det ville spå døden for de beste hamburgerrestaurantene om kjernetemperaturen må skrus opp.

– En hamburger stekt til over 70 grader er det ikke mange av våre kunder som vil spise, sier han.

Stenvall mener kjøttet fort blir tørt ved slike temperaturer. Han sier at kunden selv velger stekegrad på Bun’s Burger, men at de aller fleste ber om å få den mediumstekt.

– Ordentlig godt kjøtt kan til gjengjeld spises rått uten at man blir syk, legger han til.

Stenvall forteller at Bun’s Burger alltid har kvernet kjøttet selv, men at de nylig har gått over til å få det levert ferdig kvernet fra leverandører som de stoler på.

– Som regel følger vi Mattilsynets anbefalinger nøye, men jeg tror jeg snakker for hele vår bransje når jeg sier at jeg mener denne anbefalingen ville bety slutten på vår restaurant.

Aftenpostens kommentator Joacim Lund liker burgeren best rosastekt: – Medium-rare, takk. Jeg tar sjansen.

Burger Bar: Griller til 60–65 grader

Også Burger Bar i Folketeaterpassasjen griller burgeren til en kjernetemperatur på mellom 60 og 65 grader, dersom gjesten ikke ber om noe annet.

– Burgeren smaker best når den blir grillet til medium, så den ikke blir for tørr, sier daglig leder, Thor Erling Spilling Johansen.

Han understreker at restauranten kun bruker ferst kjøtt på høy rullering, for å unngå at noe blir liggende for lenge.

– Mattilsynet har et poeng hvis man ikke har veldig gode råvarer, eller sliter med å holde kjøttet kaldt i alle ledd av produksjonen, sier han.

Spilling Johansen sier Burger Bar heller ikke kommer til å følge Mattilsynets anbefaling slavisk, men at de nok vil legge til en advarsel i menyen om at det finnes en viss helserisiko for utsatte grupper.

Døgnvill: Justerer steketemperaturen

Daglig leder ved Døgnvill Burger, Tarje Haakstad, sier restauranten er svært lei for at deres gjester ble syke, og at de derfor vil følge Mattilsynets anbefalinger. Likevel endrer det ikke hans personlige preferanse.

– Den ideelle burger stekes på 65 grader, det er ingen tvil om det. På 70 grader blir den noe tørrere. Den smaker fremdeles godt, men en burger-elsker som vil ha den til 65 grader skal selvfølgelig fortsatt få det hos oss, sier Haakstad.

Til tross for hendelsen i sommer er han fortsatt trygg på at mediumstekt stort sett går helt fint.

– Jeg har selv servert familien min mediumstekte hamburgere i mange år, sier han.

Burger-kjedene: Følger Mattilsynets anbefaling

De største fastfood-kjedene sier de er enige med Mattilsynet, både av smaks- og sikkerhetsårsaker.

– Våre griller er innstilt på at burgerne skal holde 70 grader steketemperatur i minimum 15 sekunder. Dette kontrolleres også gjennom dagen, bekrefter administrerende direktør hos Burger King, Rune Sandvik.

Også McDonald’s har i mange år holdt høyere steketemperatur.

– Vi har hatt 70 grader som minimum steketemperatur her i Norge siden oppstarten i 1983 på våre storfeprodukter. Det er pr. dags dato ingen minimumskrav til steketemperatur i Norge, og vi er derfor svært positive til at det nå kommer en ny retningslinje fra Mattilsynet, sier kommunikasjonssjef i McDonald’s Norge, Erik Lødding.

Fakta: Dette er Mattilsynets anbefaling * Dersom det er e.coli-bakterier i et kjøttstykke som kvernes til kjøttdeig, fordeles bakteriene gjennom hele produktet. Dermed holder det ikke lenger med bare overflatesteking, slik som ved biffsteking. * En mediumstekt burger er stekt på rundt 65 grader. For å unngå å bli syk anbefaler Mattilsynet at burgeren når en kjernetemperatur på minst 70 grader. Bruk gjerne et steketermometer for å være helt sikker. * Dersom du likevel foretrekker en medium-rare burger, bør du kjøpe hele kjøttstykker, kverne selv og servere samme dag. Slik minimerer du risikoen for at bakteriene får tid til å sette seg. * Ute anbefaler Mattilsynet at du spør om kjøttet er kvernet på restauranten. Hvis ikke bør du be om å få den gjennomstekt. (Kilde: Mattilsynet)

Matprat.no: Må servere burgeren raskt

Bjørn Tore Teigen er egg- og kjøttfaglig ansvarlig i Matprat.no. Han sier det er fullt mulig å lage en god burger også etter Mattilsynets anbefaling.

– Flere og flere oppfatter nok at en kvalitetsburger skal være litt rosa i midten, men det mener jeg er en misvisende trend, sier Teigen.

Han understreker at mørhet ikke nødvendigvis har noe med lav temperatur å gjøre, men snarere hvor på dyret kjøttet kommer fra.

– Det er fullt mulig å få en saftig og god hamburger også på 70 grader, men det krever at du har en litt tykkere burger, sier han.

Han legger til at det også gjelder å planlegge tilberedningen.

– Det er like viktig å servere burgeren så fort som mulig etter at man har stekt den, mens den fortsatt er varm. Sånn opprettholder du både sikkerheten og den saftige smaken.

