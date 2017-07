– Det var utrolig kjipt og skummelt. Jeg tror veldig mange fikk sjokk. Ingen visste hva som hadde skjedd, men vi håpet bare at det ikke var terror.

24-åringen, som tidligere er domfelt for grov vold, ran og trusler, er siktet for drapsforsøk etter at fire personer ble skutt ved utestedet Blå i Oslo natt til søndag.

Mannen har erkjent at han avfyrte skuddene – fordi han ikke fikk komme inn på utestedet.

– Han skjøt fordi han var sint eller misfornøyd med situasjonen og gjorde en spontanhandling som han er veldig skamfull over, etter å ha blitt bortvist fra området, sier 24-åringens forsvarer Tor Even Gjendem til NTB.

Han erkjenner å ha forårsaket grov kroppsskade, men ikke drapsforsøk.

– Han har holdt i et våpen. Han har skutt med våpenet. Og så har han hatt en slik vinkling på våpenet at det ikke er egnet til å kunne medføre at noen mister livet, sier advokaten.

Skrekknatt i Oslo sentrum

Det var bare gått minutter etter at skuddene ble avfyrt utenfor Blå. Hele Oslo sentrum blinket i blålys. Politi væpnet med maskinpistoler sperret av alle veier rundt Blå, som ligger rett ved Akerselva i Hausmannskvartalet.

Klokken 02.16 skal 24-åringen ha avfyrt skuddene mot dørvakter og publikum ved inngangen til Blå.

To dørvakter, en annen ansatt og en gjest ble skadet. Status søndag er at ingen av de fire er livstruende skadet.

Blå opplyser søndag ettermiddag at ytterlige to gjester fikk overfladiske skader under hendelsen.

24-åring siktet for drapsforsøk: Her blir han pågrepet

Tatt etter ti minutter

Flere politibiler er i nærheten fordi de har fått melding om en trusselsituasjon i forkant av skytingen.

Ti minutter etterpå, klokken 02.26 stopper væpnet politi en taxi i Rosteds gate, et par hundre meter fra Blå. En mann blir dratt ut av bilen og lagt i bakken.

Fant pistol i mannens bukse

Politiet spør om han er bevæpnet. En politimann i skuddsikker uniform skuler opp og ned gaten med hevet maskingevær, mens to tjenestemenn setter håndjern på mannen som skriker og banner på asfalten.

Like etter fisker en politimann opp en pistol ifra buksen til mannen.

Det vrimler av væpnet politi over hele området. Utelivsgjester fra andre utesteder sjangler forfjamset forbi. Gjester fra Blå sitter på fortauskanter i sjokk. Noen gråter, andre er kommet til og forsøker å ringe kjente de vet har vært på det populære utestedet.

– Håpet det ikke var terror

Jamina Iversen (29) sto i det inngjerdede røykeområdet utenfor Blå da hun hørte skuddene. Hun forteller at de som befant seg der ble bedt om å holde seg i ro.

– Vi hørte tre skudd, men håpet det ikke var det vi hørte, sier hun.

Inngangspartiet der skytingen fant sted, ligger rundt hjørnet for inngjerdingen der Iversen sto. Hun så ikke selve hendelsen.

– Situasjonen var ganske kaotisk, vi prøvde å komme oss ut men fikk ikke lov til å gå ut, forteller hun.

– Etter hvert ble vi tatt ut gjennom lokalet, og da så vi tre personer liggende på gulvet.

– Det var utrolig kjipt og skummelt. En veldig rar opplevelse. Jeg tror veldig mange fikk sjokk. Ingen visste hva som hadde skjedd, men vi håpet bare at det ikke var terror.

– Forsøkte å få kontroll

Lørdag kveld spilte den amerikanske hiphopartisten Kool G Rap på Blå. Det var hans første opptreden i Norge noensinne. Skytingen begynte først flere timer etter at konserten var ferdig.

Flere hundre forskrekkede gjester løp fra stedet da 24-åringen skjøt mot utestedet.

Pål Wendelboe Thorbjørnsen var på vei hjem til Grünerløkka da det skjedde. Han forteller at det var flere grupper som flyktet langs elveleiet på vestsiden av Akerselva, og opp til Grünerbrua mellom Nordre gate og Møllerveien.

– Det virket ikke helt som politiet hadde kontroll på alle, men de gjorde nok så godt de kunne med å kontrollere folkemengden, sier han.

– Det var kaotisk, men det var ikke full panikk. Folk var selvsagt redde, og noen gråt, forteller han.

Wendelboe er lei av det negative snakket om steder som spiller hiphop og urban musikk.

– Folk på Blå har faktisk gjort jobben sin og fått ham ut. Blå er en smeltedigel på godt og vondt, men å stenge Blå er ikke løsningen, sier Thorbjørnsen.

Etterforsker også trusselhendelse tidligere

Sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo, Grete Lien Metlid, bekrefter at de også etterforsker en hendelse kort tid før skuddene ble avfyrt.

– Vi kommer tilbake til hendelsen, men vil avhøre den pågrepne samt flere vitner. Vi har ikke noen opplysninger som tyder på at det var en annen relasjon mellom gjerningsmannen og de skadede enn at det var en hendelse kort tid i forkant, sier hun til NTB.

Den siktede blir fremstilt for fengsling mandag eller tirsdag, opplyser Metlid.

Slet med rus, dop og aggresjon

24-åringen er tidligere domfelt for alvorlig kriminalitet. Han er dømt til samfunnsstraff for ran og voldsepisoder før han fylte 18 år.

Ifølge VG ble mannen i 2013 dømt for å ha knivstukket en 16 år gammel gutt utenfor Blitz-huset.

Det skjedde etter at han og en eldre venn skal ha vist nazihilsen, ropt «Sieg heil» og kalt blitzere for landssvikere.

Han er også dømt for vold og trusler mot både politifolk og sivile.

«Han er depressiv og aggressiv. I perioder har han brukt anabole steroider og narkotika, og synes å ha et rusproblem.», skriver Oslo tingrett.

Aggressiv før – og etter skuddramaet

Et vitne forteller til VG at flere personer kranglet med to dørvakter på Blå.

– Det så veldig aggressivt ut, forteller vitnet.

Uten forvarsel skal mannen ha tatt frem et skytevåpen og løsnet flere skudd.

Men også etter skuddene og pågripelsen natt til søndag, var 24-åringen svært aggressiv.

I flere minutter etter at politiet hadde sikret seg mannens pistol, blir han liggende på asfalten midt i Rosteds gate, med armene låst i håndjern på ryggen.

Høyt og rasende skriker han skjellsord og rasistiske bemerkning mot Aftenpostens reporter og andre vitner som filmer pågripelsen.

– Slutt å filme, sier han gjentatte ganger. – Jeg kommer tilbake.