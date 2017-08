Listhaug: Vil svarteliste ekstremimamer og hatpredikanter

Danmark er det første landet i verden som har laget en svarteliste over hatpredikanter som ikke får innreisetillatelse.

Mandag gjestet Sylvi Listhaugs danske kollega, utlending-, integrerings- og boligminister Inger Støjberg, Norge. I tillegg til å studere norsk returpraksis av asylsøkere, diskuterte ministeren fra det danske partiet Venstre og Sylvi Listhaug innreiseforbud for imamer og predikanter med ekstreme meninger.

Sylvi Listhaug gikk hardt ut mot hovedgjest på ungdomskonferanse: – Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklær

Inspirert av Danmark

– Jeg har latt meg inspirere av det Inger har innført der. Frp kommer til å jobbe for å få på plass en svarteliste med hatpredikanter som kommer med et budskap som er uforenlig med våre verdier og levesett, enten det er snakk om drap på jøder eller det er snakk om drap på grunn av ytringer eller andre ekstreme meninger som ikke hører hjemme i våre liberale samfunn, sier Listhaug til Aftenposten.

– Hva vil en slik svartelisting bety?

– Det vil bety at de som kommer på den ikke får innreisetillatelse til Norge. Vi ser på hvilke lovendringer som må til for å få dette til, svarer hun.

Danmark satte for tre måneder siden seks kjente islamistiske religiøse ledere, blant annet fra Saudi-Arabia og Syria, på listen over forkynnere som har fått innreiseforbud, foreløpig for to år. I tillegg er den omstridte amerikanske kristne pastoren Terry Jones ført opp på listen.

– Vi har en hatpredikantliste. Er du oppført på den og du kommer fra et land utenfor Europa, vil du bli nektet innreise til hele Europa, forklarer den danske ministeren Inger Støjberg.

Ytringsfrihet vs. hat

Hun opplyser at det var komplisert å få til en slik svarteliste.

– Det har vært hardt å få utarbeidet det juridiske grunnlaget for en slik liste. Det er klart at det er en diskusjon rundt ytringsfrihet på den ene siden og på den andresiden det å legge dansk jord åpen for hatpredikanter. Jeg mener det er naivt av oss å slippe hatpredikanter til på dansk jord, sier Støjberg.

I dag teller listen åtte religiøse forkynnere, syv av dem er muslimer.

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

nyidanmark.dk

– Omreisende i hat

Støjberg forteller at danske myndigheter nå løpende legger flere og flere navn til listen over imamer og prester som ikke får adgang til Danmark.

– Dette er omreisende hatpredikanter – de er omreisende i hat, og skal ikke få slippe til på dansk jord. Jeg er glad for at Norge lar seg inspirere. Vi er det første landet i verden som har en slik liste, men det vil glede meg mye hvis det kommer flere land etter fordi det vil helt klart styrke listen, sier den danske ministeren.

Sylvi Listhaug klar for valgkamp: - Asylsøkere uten respekt for norske verdier slipper for billig unna.

Svartelistet besøkte Norge

Blant predikantene på den danske lista er amerikanske Kamal El-Mekki, som blant annet støtter dødsstraff for folk som konverterer fra islam. Han har også uttrykt støtte til den ytterliggående islamistgruppa IS og sier at han aksepterer slaveri.

Høsten 2015 ble El-Mekki invitert til å holde et foredrag på en videregående skole i Oslo av organisasjonen Norges Unge Muslimer. Etter medieomtale besluttet organisasjonen å avlyse foredraget.

Også den canadiske predikanten Bilal Philips, som besøkte Norge som gjest hos organisasjonen Islam Net i 2010, står på listen over personer som er uønsket i Danmark.

Lærer returpraksis av Listhaug

Støjberg dro mandag til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen sammen med den norske innvandrings- og integreringsministeren for å lære mer om hvordan Norge greier å returnere flere flyktninger og asylsøkere enn andre europeiske land.