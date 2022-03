Norge Jernbane Den viktige togstrekningen i Vestfold skal få et løft. Men listen over problemer er blitt lang.

NYKIRKE-BARKÅKER (Aftenposten): Bane Nor skulle bygge jernbane etter en nyere modell. Internt var det skepsis mot den italienske entreprenøren. Nå er gigantprosjektet til 6,6 milliarder kroner politianmeldt.

Byggegropen er 13,5 km lang. Den er mellom 30 og 100 meter bred. Det er lange strekk over Vestfolds jorder. Kryssing av travle E18. Et prosjekt med tre tunneler, 500–600 arbeidere i sving og ufattelige mengder med stein som skal flyttes.

En ny jernbane er på vei mellom Holmestrand og Tønsberg, mer presist mellom Nykirke og Barkåker. For noen år tilbake tok reisen Oslo-Tønsberg halvannen time. Med dobbeltspor skal den i 2025 ta litt over en time. I tillegg blir det mulig å kjøre fire tog i timen.

Strekningen har 8 millioner passasjerer i året.

Det positive er at prosjektet er i rute. Men etter oppstarten i januar 2020 er listen over problemer blitt lang.

Fakta Den nye togstrekningen Nykirke-Barkåker Bane Nor bygger nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Lengde: 13,6 kilometer. Strekningen får to broer, tre nye tunneler (Kopstadtunnelen, Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen, totalt 5,1 km) og ny stasjon (Horten stasjon) ved Viulsrød litt sør for Skoppum. Offisiell anleggsstart var 31. januar 2020. Hovedentreprenør for grunnarbeidene er SapiNor. NRC skal gjøre de jernbanetekniske arbeidene. Planlagt ferdigstillelse 2025.

Forventet kostnad: 6,6 milliarder

Aftenposten kjenner til at det var intern skepsis i Bane Nor til at den italienske entreprenøren fikk jobben. Og til en modell Bane Nor har innført der entreprenørene selv har mye ansvar for gjennomføring og sikkerhet.

– Det har gått bedre etter hvert, konstaterer Lars Andre Tangerås.

Han er Bane Nors prosjektdirektør for alle prosjektene på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Selv om det er entreprenøren SapiNor som utfører oppdraget, er det Bane Nor som har hovedansvaret.

Aftenposten har forelagt Tangerås og Bane Nor følgende problemliste: