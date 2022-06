Flyktet fra London pub med skutt venn på rullestolen. Først senere skjønte Nikita Amber Abbas at hun selv var truffet.

Vennen brukte egen kropp som skjold for å redde Nikita Amber Abbas fra kuleregnet ved London Pub. Så reddet hun ham.

Nikita Amber Abbas ble truffet av en kule rett under brystet.

16 minutter siden

Det begynte som en helt vanlig kveld på byen. Egentlig skulle hun ikke vært ute i det hele tatt. Nikita Amber Abbas dro bare ned til sentrum for å levere et regnbueflagg til en venninne som ikke hadde eget. Men på Oslo S møtte hun noen venner, som hun ble med nedover mot Nationaltheatret. På veien ble de plutselig en gjeng. Og London pub et stoppested på veien.

– Jeg møtte en kompis som jeg ikke hadde truffet på en stund. Så jeg står utenfor London og snakker med ham og en venninne av ham. Hun forteller meg at kjolen min var fin, og jeg viser den frem. Så begynner ting å bli tåkete, sier Abbas.