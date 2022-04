Sykdomsvåren 2022 er ikke helt som vanlig

Omgangssyke, feber, hoste, RS-virus, og influensa på toppen. Lyder det kjent? Utbruddene kommer som perler på en snor, men arter seg ikke helt som før.

Småbarn som har begynt i barnehage i løpet av pandemiårene kan nå være spesielt utsatt for smitte.

Det føles som den ene sykeuken følger den andre. Spesielt merker barnefamiliene det godt. Og Folkehelseinstituttet forteller at etter gjenåpning i høst har ulike typer smitte kommet tilbake igjen, etter nærmest to år med veldig lite smitte av de vanlige luftveissykdommene i samfunnet.

– Denne vintersesongen har utbrudd av flere ulike luftveisvirus kommet som perler på en snor. Blant annet et stort RS-virus-utbrudd i høst. Nå etter omikron-bølgen er vi midt i et uvanlig sent influensautbrudd, forteller lege ved Folkehelseinstituttet, Trine Hessevik Paulsen.