Fiskeridirektoratet om hvalrossen: Uaktuelt med avlivning

Fiskeridirektoratet er i kontakt med Oslo kommune om eventuelle tiltak rundt kjendishvalrossen Freya. Dyret er fredet, og foreløpig er det uaktuelt å avlive.

Hvalrossen Freya lå tirsdag og slappet av på båter i Frognerkilen i Oslo.

– Verken Fiskeridirektoratet eller forskere vi har kontakt med tilrår avlivning. Det er derfor per nå ikke aktuelt, og andre alternativer blir vurdert, skriver direktoratet.

Folk oppfordres til å la Freya være i fred. Tirsdag var det tilløp til kaos ved Frognerkilen i Oslo, da et stort antall båtfolk skulle ta bilder av det berømte pattedyret. Dyret slappet av i en fritidsbåt som lå til havn.

Fiskeridirektoratet har vurdert ulike alternativer som kan føre til mindre kontakt mellom hvalrossen og mennesker. Foreløpig er det ikke innført bestemte tiltak.

Fredet art

Hvalrossen har omtrent bare spekkhoggere og større isbjørner som naturlige fiender, og er derfor ikke spesielt redde for mennesker, opplyser direktoratet. Men de minner om at alle ville dyr kan reagere instinktivt dersom de føler seg truet.

– Hun er et vilt dyr på om lag 600 kilo, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av. Hvalrossen er en fredet art og det er forbudt å forstyrre den unødig, skriver direktoratet.

Freya ble for alvor kjendis etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer, hvor hun tok seg til rette og slappet av på flere fritidsbåter. Siden har hun beveget seg langs norgeskysten.

Kan overføre smitte

Sjøpattedyrforsker og veterinær Kathrine Ryeng ved Havforskningsinstituttet er også tydelig på at man bør holde avstand fra Freya.

Hun påpeker at hvalrosser er kjent for å være sosiale dyr – men det er med hverandre.

– Freya er interessert i å spise masse mat, deretter sove og fordøye resten av dagen. Hun har ikke noe forhold til mennesker og kan bli irritert, sier Ryeng i en oppdatering på instituttets nettsider.

Hun anbefaler folk å holde flere meters avstand.

– Ikke gå i vannet med henne og ikke ta på henne. I tillegg til at hun kan bli irritert, kan vi også overføre smitte den ene eller andre veien, sier hun.

Ikke kjønnsmoden

Ryeng tror hvalrossen er på vandring for å spise seg feit, og at hun vil bli værende så lenge det er mat for henne.

Freya er ikke kjønnsmoden, så hun har det ikke travelt med andre drifter.

– Freya er fra Arktis og vil finne seg en base som minner om et isflak – som regel en flytebrygge. Derfra er det kort vei uti vannet, der hun går fra «potetsekk» til akrobat på sekundet, sier Ryeng.