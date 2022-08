Frykter flere dømte blir boende på psykiatrisk sykehus i årevis – selv om de er for friske

Karl Heinrik Melle er psykiater og leder for Den rettsmedisinske kommisjon

«Ganske vilt», sier lederen for Den rettsmedisinske kommisjon om konsekvensene av et brev som Helsedirektoratet har sendt til alle kommunene.

3. aug. 2022 12:10 Sist oppdatert nå nettopp

I 2008 ble en ung mann i Trøndelag dømt for drap. Han var psykisk syk da det skjedde og han ble dømt til tvungent psykisk helsevern.

Vanligvis skrives man ut av sykehus når man er klar for et lavere behandlingsnivå. Man bosettes i kommunen. Likevel har mannen måttet bo på en sikkerhetsavdeling på et sykehus i de fleste av de 14 årene som er gått – i rundt 11 år.

Årsaken: De to involverte kommunene ønsket ikke å betale for at samfunnet skulle vernes mot mannen, ifølge en dom fra i fjor høst. Dermed fikk mannen mindre frihet enn nødvendig. Samfunnet mistet i årevis en sårt tiltrengt plass i sikkerhetspsykiatrien.

Fagfolk frykter flere pasienter kan bli sittende på institusjon slik, fordi kommuner og sykehus ikke er enige om tilbudet som skal gis de dømte når de skrives ut.

Av et nytt brev fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner, fremgår det nemlig at kommunene ikke plikter å iverksette kompliserte tiltak for å ha kontroll på dømte som skrives ut fra sykehus.