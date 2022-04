Stadig flere vil hyttetak med solceller

Rekordhøye strømpriser og et større miljøengasjement gjør at stadig flere hytteeiere velger å kle hyttetakene sine med solcellepanel. Over tid er det nemlig penger å spare.

Katrine Isaksen var aldri i tvil om at hun ønsket solcelleenergi på hyttetaket sitt på Hankø.

Arve Henriksen, redaktør i Hyttemagasinet

14 minutter siden

I oktober ble det satt strømrekord her til lands. Ifølge strømbørsen Nord Pool rundet strømprisen 1,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Dette, samt et stigende klimaengasjement blant oss nordmenn gjør at mange hytteeiere nå installerer solcelleanlegg på hyttetakene sine.

– Mange hytteeiere er lei høye regninger for strøm og nettleie på eiendom som brukes minimalt. Ved å installere solcellepaneler på taket reduseres de faste kostnadene for strøm og nettleie med ca. det samme som det koster å ha lånefinansierte solcellepaneler på taket, sier Andreas Thorsheim, gründer, medeier og daglig leder i Otovo.

Fakta Hvorfor solcelle på tak? 1. Det er miljøvennlig. Å bli sin egen strømprodusent er et steg over i det grønne elektriske skiftet. 2. Det er lønnsomt. Du har gratis strøm, samtidig som du kan selge det du ikke bruker. 3. Solceller er relativt enkelt å installere og det er mange tilbydere på det norske markedet. 4. Bruk av solceller integrert i bygningen kan erstatte fasadeplater og/eller tak. 5. Sol- og vindkraft er fornybare og miljøvennlige energiformer. Vis mer

Etter at fritidsboliger også ble med i støtteordningen fra Enova for tre år siden, så utgjør hyttemarkedet nå rundt syv prosent av det totale solcellesalget i Norge.

– I de store hyttekommunene, som Ringsaker, Flå og Ål, så utgjør solcelle på fritidsboliger nå 70 prosent av markedet, sier han. Dette vil bare øke i årene fremover, tror Thorsheim.

Fakta Hva koster et anlegg? Solcellepanel på et vanlig hustak koster mellom 40 000 og 150 000 kroner. Prisen øker i takt med hvor mange panel du kjøper. Prisen avhenger også av hva slags type solceller du velger. * I Norge er det normalt å velge enten solcelleplater eller solcelletakstein. Solcelleplater er blå eller svarte plater som koster mellom 2500 og 3000 kr/m², og gir størst effekt. Solcelletakstein er solceller utformet som takstein. Disse koster mellom 3500 og 4000 kr/m² og gir noe mindre effekt, men lar deg utnytte større deler av takflaten til solceller. Kilde: Solceller.no Vis mer

Samboeren min mente dette var helt dødfødt, han mente det ville ta lang tid før dette ville lønne seg. Men det var min hytte og mine penger, så jeg var aldri i tvil, sier hun, sier Katrine Isaksen.

Fakta Dette bør du tenke på * Skygge på solcelleanlegget fra terreng, vegetasjon, bygninger og andre elementer (lyktestolper, piper, osv.) bør unngås, dette vil redusere den avgitte effekten.

* Før man installerer solcelleanlegget, må man sjekke restlevetiden på taket eller fasaden hvor anlegget skal monteres. Dersom restlevetiden er kort, bør man vurdere å skifte taket/fasaden før anlegget monteres. * Det er også viktig å sjekke at taket/fasaden vil tåle vekten av solcellepanelene. En profesjonell leverandør eller taktekker/tømrer kan bidra med en slik vurdering. Et alternativ til ordinære solcellepaneler, er at man velger bygningsintegrerte solceller som erstatning for andre byggematerialer.

* Et solcelleanlegg har en antatt levetid på rundt 30 år. Etter at solcelleanlegget er installert er det moderate drift og vedlikeholdskostnader i løpet av levetiden.

* Den største driftskostnaden er knyttet til vekselrettere – det er vanlig å kalkulere med ett bytte av vekselretter i løpet av solcelleanleggets levetid. Kilde: Norsk solenergiforening. Vis mer

Les også Nå kan du få solcelletak som standard

Får støtte

– Hvis vi tenker oss et anlegg som koster 120.000 kroner å installere og med en strømpris på rundt 1.50 kroner kilowattimen, så vil det bety en besparelse på rundt 9000 kroner i året, litt avhengig av hvor hyttene ligger. Sjøhytter har ofte en enda bedre besparelse ettersom de har mer solrike forhold, sier Thorsheim.

Når de 120.000 kronene du har investert er ferdig nedbetalt har du gratis strøm deretter. Støtten du i tillegg får fra Enova for å montere gjør at du kommer enda billigere ut.

– Et normalt hytteanlegg ligger på 6000 watt, sier Thorsheim.

Fakta Hvor stort anlegg trenger du? De fleste velger anlegg på mellom 7 og 12 KW på taket – og kobler det rett inn i sikringsskapet som en «dobbel mating» hvis du allerede har strøm. Dette vil bety alt fra 4 til opp mot 30 solcellepaneler. Har du ikke nett-strøm og heller ikke tenker å få det, så må du gå for et såkalt off-grid-anlegg og med batteriløsninger. Disse finnes i mange varianter og prisklasser. Har du strøm er det nå også kommet Hybrid-løsning. Det vil si at du kan bruke batterier også på ON-grid anlegg. Dermed kan du lagre deler av energiproduksjon til kvelden/natten eller til å lade el bil når strømmen er dyrest. Takstein med små solceller begynner etter hvert også å komme på markedet. Vis mer

Katrine Isaksen er blant de som har byttet energikilde. 20 m² av hennes sørvendte hyttetak på Hankø er nå kledd med svarte solcellepaneler. Selv om investeringen kostet henne 300 000 kroner, har hun ikke angret en dag. Prislappen inkluderer også helikopterfrakt av solcellepanelet, ettersom hytta ikke har bilvei helt frem.

– Jeg har jobbet en del i utlandet og har sett at det brukes mye solceller til oppvarming i Sør-Europa. I tillegg er jeg også opptatt av å ta vare på miljøet. Etter at jeg fikk lagt inn vann kunne jeg bruke hytta mye mer og det var da tanken om solcellepaneler på taket begynte å modne, sier hun.

Les også – Alle elektrikere som kan solceller er ute og skrur

Hun synes imidlertid det var et vanskelig marked å bevege seg inn i. Det var først etter at hun deltok på et informasjonsmøte i Østfold om bruk av solceller at det løsnet.

– Jeg skulle uansett gjøre noe med taket og da passet det bra. Samboeren min mente dette var helt dødfødt, han mente det ville ta lang tid før dette ville lønne seg. Men det var min hytte og mine penger, så jeg var aldri i tvil, sier hun.

Fakta Må du søke om tillatelse I utgangspunktet må man ikke søke om tillatelse til å installere solceller på taket, med det er noen unntak: Er hytta verneverdig/på gul liste?

Bor du like ved sjøkanten?

Bor du i nærheten av en flyplass? Man kan sjekke om huset er på gul liste, ved å søke i SEFRAK-registeret (et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner) Før du går i gang med installeringen, bør du også kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger. Vis mer

Fakta Med og uten strøm Offgrid-anlegg: Dette betyr at solcelleanlegget ikke er koblet til det ordinære strømnettet. Dette er anlegg som benyttes på hytter uten innlagt strøm Ongrid-anlegg: Dette er den vanlig installasjonen på hytter og boliger, som er koblet på nettet. Her kan du også selge strøm du selv ikke bruker tilbake til kraftmarkedet. Vis mer

20 m2 av det sørvendte hyttetak på Hankø er nå kledd med svarte solcellepaneler.

Bedre enn null rente

– Jeg var opptatt av at solcellene måtte gå i ett med takplatene på hytta. Derfor valgte jeg svarte solcellepaneler. Det var også viktig for meg at disse platene ikke skulle være til sjenanse for andre, sier hun.

Solcelletaket ble installert i 2019, og yter 6000 watt. I dag betaler hun ikke en krone i hverken strøm eller nettleie. All strømmen hun produserer som hun selv ikke bruker, selges videre ut i markedet.

– For meg var dette en investering. I stedet for å sette disse pengene på en bankkonto uten særlig rente, synes jeg dette var en bedre investering. Dessuten gjør jeg noe for miljøet, sier hun.

Ettersom Hankø ikke er det mest snørike stedet i Norge, produserer solcelletaket strøm mye lenger av året enn eksempelvis hytter på fjellet.

Fakta Hvordan selger du strøm? Du er avhengig av å ha en plusskundeordning med strømselskapet ditt. Den automatiske strømmåleren din avregner summen av produksjon og forbruk time for time. Har du produsert mer enn du har brukt, får du betalt for dette av strømselskapet ditt. Pass på at du velger et strømselskap med gode vilkår for plusstrøm. Vis mer

– Det er allerede flere hyttenaboer som har vært bortom av ren nysgjerrighet, jeg tror derfor det er mange som kommer til å investere i solcelleteknologi de kommende årene, sier hun.

Litt vest for Geilo, i Ustedalen, har Anders Rytter gjort det samme på hans families hytte fra 1913. Det sørvendte taket består nå av 20 solcellepaneler, som samlet yter 7,9 watt. Det betalte han 110 000 kroner for, i tillegg fikk han tilskudd på 17.000 kroner fra Enova.

Les også Installerte 94 gigawatt i 2021: Vindbransjens nest beste år

– Med vår avtale med strømselskapet sparer vi et sted mellom 8000 til 9000 kroner i året, sier han.

De selger nemlig all overproduksjon av strøm de selv ikke bruker, tilbake til kraftmarkedet.

– Når du skal installere solcellepaneler, så er ikke poenget hvor mye strøm hytta selv trenger. Vi bruker ikke mer enn rundt 2000 kilowattimer av det vi produserer. Anlegget vi har produserer rundt 7000 kilowattimer på ett år. Avtalen vi har med vårt strømselskap gjør at de kjøper inntil 5000 av de disse 7000, for 1,25 kroner pr. kilowattime, sier han.

Fakta Hvor skal solcellepanelet stå? For å få best mulig effekt må solcellepanelet stå på den sørvendte delen av taket ditt. Du kan også kle fasaden på hytta med solceller. Dette er mest effektivt der solen gjerne står lavt. Har du imidlertid en hytte med 30 graders takvinkel så anbefales det å legge panelene på taket. Vis mer

I Ustedalen har Anders Rytter lagt 20 solcellepaneler på taket på hytta fra 1913.

Går automatisk

En egen vekselretter gjør at overgangen mellom når du bruker strøm fra solcelleanlegget og det tradisjonelle strømnettet går automatisk. I tillegg til gratis strøm slipper de også å betale nettleie og strømavgift.

Enn så lenge er det likevel uaktuelt å kutte den tradisjonelle strømforsyningen for godt.

– Hadde hytta ligget på de sørlige breddegrader, hvor solstrålingen er mer jevnt fordelt, hadde det vært et alternativ. Vinterstid er vi avhengig av å bruke tradisjonell strøm, sier han.

Ikke finnes det batteriløsninger som er kraftige nok til å lagre overskuddsstrømmen gjennom vinteren heller.

– Jeg brukte en av disse solenergikalkulatorene som finnes på nettet, hvor du bare kan taste inn adressen din. Da skjønte jeg at jeg kunne produsere mye egen strøm slik hytta lå til, sier han.

Fakta Tørre tall Totalt ble det installert 23,5 Megawatt peak (MWp) med sol i Norge i 2018. Det er en økning på 29 prosent i forhold til hva som ble installert i 2017. Samlet akkumulert effektkapasitet i Norge var ved utgangen av 2018 på 68 MWp. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet, og man ser også nå en tendens til større geografisk spredning. Der man før har sett flest utbygginger rundt Oslofjorden, har man i 2018 sett at det installeres anlegg over større deler av landet. Kilde: Multiconsult Vis mer

Les også Høyre ønsker 20 ganger mer havvind enn regjeringen innen 2035

Solcellepaneler kan monteres på de fleste type tak, både nye og eldre hytter. Rytter har lenge vært nysgjerrig på alternative energikilder. Beslutningen om å gå for solcelleenergi på hytta tok han i vår.

–Jeg har alltid vært opptatt av miljø og energiløsninger. Denne beslutningen ble tatt ut fra en ren fornuftstankegang. Her i Norge har vi massevis av sørvendte takflater, som kan produsere strøm. Disse takflatene vil samtidig spare vannmagasinet våre, sier han.

Det sørvendte taket består nå av 20 solcellepaneler, som samlet yter 7,9 watt.

Samme teknologi

Solcellekraft AS er blant aktørene som nå leverer solcellepaneler utenpå tak, skråtak eller flate tak, samt takintegrerte solcellepaneler. Det betyr at panelene går i ett med eksisterende tak i stedet for å bli lagt oppå.

– Solceller på hyttetak er fortsatt ganske nytt, men det begynner å røre på seg. Vi har blant annet blitt kontaktet av utbyggere som ønsker å tilby solceller på tak i store hyttefelt. Spesielt i Hallingdal og Nore og Uvdal har dette blitt en trend, sier Jarle Sørås, faglig ansvarlig i Solcellekraft.

Han er også styreleder i Norsk solenergiforening.

I Norge er det vanlig med mindre solcelleanlegg på hytter, og disse er uavhengig av kraftnettet. De gamle solcellepanelene ble brukt til å få litt lys i hyttene. Etter hvert som standarden på hyttene har økte og flere har fått innlagt strøm er det også blitt mindre etterspørsel etter disse mindre solcelleanleggene. Men nå kommer takpanelene.

– Dette er i grunn samme type teknologi som norske hytteeiere var verdensledende å ta i bruk på 1970-tallet, bare at disse solcellepanelene er nesten ti ganger kraftigere, sier Sørås.