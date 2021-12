Gjerdrum skal smykkes med hjerter og lys på ettårsdagen for leirskredet

Gjerdrum kommune oppfordrer alle i kommunen til å henge opp hjerter og tenne lys på dagen for ettårsmarkeringen av leirskredet i Ask.

Beboerne i Gjerdrum oppfordres til å sette ut lys og hjerter når ettårsdagen for leirskredet 30. desember i fjor skal markeres torsdag.

NTB

30. des. 2021 07:05 Sist oppdatert nå nettopp

Til minne om de ti som mistet livet, og for alle dem som mistet boligene sine, skal beboerne i Gjerdrum markere ettårsdagen for naturkatastrofen torsdag. Den opprinnelige planen om full samling i kulturhuset i Ask og flere andre steder i kommunen, måtte endres og tilpasses de nye koronareglene.

– En del av programmet måtte utgå på grunn av smittesituasjonen, men vi skal legge ned en krans ved et midlertidig minnested vi har etablert, sier ordfører Anders Østensen til NTB.

Lys og samlingssteder

Det blir også satt opp samlingssteder rundt om i kommunen med bålpanner og benker, og alle innbyggerne i Gjerdrum oppfordres til å tenne lys i innkjørslene og på gårdsplassene sine, samt å lage hjerter med gode tanker og ord.

Fakta Kvikkleireskredet i Gjerdrum * Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter og raste ut. * 14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter. * En omfattende redningsaksjon ble satt i gang etter skredet. 13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene. * Ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars. * Ti personer ble skadet, en av dem ble betegnet som alvorlig skadet. * Over 1000 personer ble evakuert fra hjemmene sine etter ulykken. Cirka 200 av dem kan ikke regne med å flytte tilbake, men må etablere seg i andre boliger. * Et ekspertutvalg som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt frem 29. september, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia. Utvalget legger frem en offentlig utredning i mars der også ansvarsforhold skal drøftes. Vis mer

– Vi oppfordrer alle innbyggere i Gjerdrum til å sette ut lys på egne gårdsplasser, innkjørsler, hagers og verandaer – alle steder hvor det er mulig å sette ut lys denne dagen!, skriver kommunen til alle innbyggerne.

En måned etter skredet i Gjerdrum laget innbyggere i kommunen et stort hjerte av lys og islykter til minne om leirskredkatastrofen 30. desember i fjor. For markeringen av ettårsdagen oppfordrer kommunen beboerne på nytt til å sette ut lys.

Gjerdrum kulturhus vil holde åpent fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og frivillige og ansatte fra kommunen og kirken vil servere vafler og kaffe.

En fotoutstilling om «Den lille bygda med det store hjertet» vil bli åpnet, og en konsert fra Ask kulturhus, med Knut Bjørnar Asphol og Erlend Gunstveit, vil i stedet bli strømmet.

Også kirken i Ask sentrum vil holde åpen kirke torsdag kveld mellom klokken 19 og 21.

Mistet 14 bygninger

Skredet i fjor er et av norgeshistoriens største kvikkleireskred. Et område på 300 ganger 700 meter raste ut, og 14 bygninger med 31 boenheter i Nystulia forsvant i 1,35 millioner kubikkmeter leire. Enkelte hus ble flyttet opptil 400 meter.

Redningsmannskaper i skredområdet 2. januar.

13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene, mens ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet først 25. mars.

1600 mennesker ble evakuert fra boligene sine da skredet inntraff. Det skulle gå over en måned før 600 av dem fikk lov til å flytte hjem igjen. Ett år etter har 200 personer fremdeles status som evakuerte, men mange vil aldri få flytte tilbake til boligene sine.

– Mange vil nok aldri flytte tilbake. Enten fordi huset ikke lenger er der, eller fordi det ikke er egnet til å bo i. Mange av husene er innenfor gjerdet hvor det ikke kan garanteres at det kan stabiliseres eller sikres, sier Østensen.

Gjerdrum kommune mistet også en barnehage og flere eldre- og omsorgsboliger.