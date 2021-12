Den siste bitre ølen

Midnatt stenger kranene over hele landet. På to utesteder i Oslo sentrum nyter gjestene den siste bypilsen på lenge.

En siste skål: Korsangerne og kameratene Mats Jegstrøm, Viktor Strand, Olav Nytrøen og Sverre Valskrå benyttet seg av muligheten til å ta noen siste øl tirsdag kveld på utestedet Youngs i Oslo sentrum. Natt til torsdag ble det innført nasjonal skjenkestopp i fire uker.

– All øl er bitter. Men denne smaker nok litt bitrere.

Det sier Mats Jegstrøm til Aftenposten.

Sammen med tre kamerater tar han en siste skål på utestedet Youngs ved Youngstorget i Oslo. Om noen få timer stenger kranene. Det skjer etter at Regjeringen mandag kveld innførte nasjonalt skjenkestopp i fire uker. Tiltaket er en av mange innstramninger som ble lansert under mandagens pressekonferanse. Målet er å bremse den siste tidens store smitteøkning i samfunnet, og begrense mulighetene til omikronvarianten av koronaviruset til å spre seg.

– Dette går fort. Det er liten tvil. Den nye varianten endrer spillereglene. Vi må handle raskt, sa statsminister Jonas Gahr Støre da.

Han understreket samtidig alvoret i situasjonen, og var tydelig på at det var nødvendig å handle raskt for å begrense kontakten mellom folk.

For gjengen på Youngs kom imidlertid ikke nyheten om nasjonalt skjenketopp som noen overraskelse.

– Allerede for to til tre uker siden skjønte vi vel at dette kom til å skje, da en så på smittetallene, sier Jegstrøm.

– Men det er selvfølgelig bittert nok en gang.

– Arbeidsplassen forvitrer

Jegstrøm og kameratene synger alle i kor. I ukene frem mot jul skulle de opptre på flere konserter. De fleste av dem er nå avlyst, eller utsatt til januar.

– Å være vitne til at arbeidsplassen din forvitrer, er det verste med de nye tiltakene, sier Viktor Strand.

I kveld skulle han egentlig hatt et konsertoppdrag i Tromsø.

– At du ikke får lov til å være med kolleger og utføre jobben din, er det sureste akkurat nå, fortsetter han.

– Julen er også en tid hvor man gjerne møter kjente over et glass ute. Hva tenker dere om at den muligheten forsvinner?

– Alle julebordene forsvinner. Vi er litt oppi årene, og da samler man jo opp en del julebord. Men det er ikke det viktigste. Den generelle lange fasen der man ikke kan samles ute, det er nok det tyngste, svarer Jegstrøm.

– Hvor lenge planlegger dere å bli sittende?

– Vi har en arbeidsdag i morgen, som vi må ta hensyn til. Så må vi balansere det med at det er den siste kvelden, konstaterer de fire kameratene.

Fakta Disse tiltakene gjelder for serveringssteder: Det innføres nasjonal skjenkestopp

Serveringssteder må sørge for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder kan maks ha 20 personer innendørs for privat sammenkomst, maks 50 utendørs.

Restauranter med skjenkebevilling må ha sitteplasser til alle gjester. Men dette kravet gjelder ikke når det avvikles kulturarrangementer på stedet.

Det må ikke gjennomføres aktiviteter som fører til at gjestene risikerer å bryte 1 metersregelen, for eksempel dans. Vis mer

Respekterer tiltakene

Ved et annet bord sitter kollegene Cathrine Ertsås og Marius Weisæt. De møtes regelmessig etter arbeidstid for en øl i Oslo sentrum.

– Hva tenker dere om at kranene stenger?

– For meg personlig, er det klart det er kjedelig. Det er hyggelig å være sosial. Men for bransjen og alle de ansatte må det oppleves mye tyngre, sier Ertsås.

– Samtidig har jeg full respekt for at det er nødvendig med tiltak. Slik som situasjonen er nå, legger hun til.

Samtidig skulle de to gjerne ønske at Regjeringen hadde funnet en løsning som gjorde det mulig å ta et glass i julen.

Men jeg håper og tror jeg at de som kan noe om dette, tar den rette vurderingen, sier hun.

Kollegene Cathrine Ertsås og Marius Weisæt møtes gjerne for en øl etter arbeidstid. – Det er hyggelig å være sosial. Men for bransjen og alle de ansatte må det oppleves mye tyngre, sier Cathrine Ertsås

– Fint å ta en siste øl

På Angst bar i Torggata, et steinkast unna Youngs, sitter Lucas Spant og Mathea Tønnesen. Det er første gang på en god stund at det det tidligere kjæresteparet møtes over en øl.

– Vi hadde avtalt å møtes i kveld uansett, sier Tønnesen.

– For meg har ikke dette så mye å si, men det er fint å få ta en siste øl i dag.

Begge har forståelse for at myndighetene har valgt å stramme inn med nye tiltak.

– Hvis målet er å bremse kontakten mellom folk, tenker jeg det er en god ordning, mener Spant.

– Hvordan smaker den siste ølen?

– Hvis dette hadde vært den siste ølen, hadde den smakt godt, sier Tønnesen.

– Vi skal jo ha et par til.

Lucas Spant og Mathea Tønnesen er ekskjærester og møtes for første gang på en stund når Aftenposten treffer dem på Angst Bar i Torgata tirsdag kveld.

Svært skuffet

Kevin Forsander er bartender og skiftleder ved Angst Bar. Han sier han ble svært skuffet da skjenkestopp ble et faktum mandag kveld. Han mener regjeringen burde ha satt i gang med tiltak for utelivet enda tidligere.

– Man kunne begynt allerede i november. Da hadde man kunne hatt en normal juleferie.

Forsander presiserer at juletiden er svært viktig for omsetningen. I tillegg er det en periode der mange opplever ensomhet, og har et behov for å møtes ute.

Forsander sier videre at de i teorien kunne holdt åpent uten alkoholservering. Men i praksis taper utesteder derimot mer enn de tjener på en slik løsning.

– Jeg snakket med sjefen min i dag, og vi håper begge jeg har en jobb å komme tilbake til etter jul, avslutter han.