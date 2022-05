Store problemer med kortterminalene landet rundt. Kunder fikk ikke betalt.

Det var en periode umulig å betale med kort i butikker i store deler av landet. På Vinmonopolet ble køene fort lange, dagen før dagen. En intern datafeil i betalingssystemene var årsaken.

Stortingspolitiker og tidligere FrP-leder Carl I. Hagen måtte la tre flasker stå igjen mandag. Han hadde bare kontanter til én.

16. mai 2022 13:13 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mandag ettermiddag gikk kortterminaler ned over hele landet. Det betyr at det ikke var mulig å betale med kort i en rekke butikker.

Klokken 14.00 sa administrerende direktør i Verifone, Pål Andre Fredriksen til Aftenposten at feilen er funnet og at alt skal fungere som normalt innen en halvtime-time.

Verifone er et selskap som lager betalingsløsninger.

– Jeg vil tippe de aller fleste terminalene er «back on track» allerede, men gi det en halvtime-time så er alle tilbake til slik vi forventer og forlanger av terminaler i Norge, sier han.

Fredriksen forteller at det, grovt forklart, var en feil i grunnsystemet som alle de konkurrende betalingsløsningene bruker. Derfor ble alle rammet. Han sier at han kan utelukke at det er snakk om hacking eller terror.

Vinmonopolet rammet

Krisen rammet blant annet Vinmonopolet, der trafikken av kunder er stor dagen før nasjonaldagen 17. mai.

– Det er en dum dag å få trøbbel med kortterminalene på, sier pressevakt Halvor Bing Lorentzen til Aftenposten.

Dagen før dagen er det mange som skal ha tak i drikkevarer og køene hoper seg opp flere steder.

– Det jeg kan si er vi pr. nå har utfordringer. Vi jobber med å se hvor dette kan komme fra og hva vi kan bidra med for å løse dette. Vi får håpe det løser seg raskt, sier Lorentzen.

Han sier de som vil handle på polet nå, må ha med seg kontanter.

Hagen: Måtte sette igjen flasker

En av dem som hadde det, var stortingspolitiker og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen.

– Jeg skulle ha noen flasker med bobler, men det ble bare én for jeg hadde bare en 200-lapp med meg. Terminalsystemet er nede og nå er vi jo vant til å kun bruke kort. Selv i Stortinget bruker vi jo kort for en kopp kaffe. Så dette er jo helt krise, sier Hagen.

– Jeg klarer meg, men det bare viser hvordan dette digitale systemet kan være veldig farlig. Vi er så avhengig av det, sier Hagen.

Utenfor DNBs minibank i Karl Johan var det mandag lang kø for å få tatt ut kontanter.

Nets: Jobber på spreng med å få løst problemet

Storbanken DNB plasserte ansvaret hos den nordiske betalingsgiganten Nets Group, som drifter den tekniske løsningen for de aller fleste kortterminaler i Norge. Virksomheter som benyttet seg av denne løsningen med en fast linje, ble rammet. De som var koblet til via en internettløsning, gikk klar. Det opplyser BankAxept til Aftenposten.

Dette opplyser DNB på Facebook.

Nets Group bekreftet til Aftenposten tidligere i dag at de hadde utfordringer med kortterminalene og at de ikke fikk gjennomført transaksjoner online. De sa de jobbet på spreng med å få løst problemet og beklaget overfor de norske kundene.

Verifone, som lager betalingsløsninger, skrev i en melding at det er ustabilitet i driften rettet mot et «eksternt datasenter».

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet for kort i Norge. Kommunikasjonssjef Hege Steinsland, opplyste at om butikken har såkalt reserveløsning, så skal man kunne få betalt.