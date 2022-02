Uvær skaper trøbbel over hele landet – svært glatte veier mange steder

Det er krevende kjøreforhold i store deler av landet. I nord er det sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast, og mange fjelloverganger er stengt. På Oslo lufthavn er det forsinkelser, og det har vært mange trafikkuhell på glatte veier.

Slik så det ut på E6 over Saltfjellet fredag morgen.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

4. feb. 2022 07:32 Sist oppdatert nå nettopp

Årsaken til problemene på Oslo lufthavn er underkjølt regn. Dette førte en periode til at ingen fly kunne ta av.

– Problemet er frost i bakken og at det regner. Det er et værfenomen som gjør at det er helt umulig å bevege seg ute. Vi prøver å få driften til å gå, men det er ikke forsvarlig å ta av, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til avisen fredag morgen.

I 08.30-tiden meldte flyplassen at begge rullebaner er åpne igjen, og at det jobbes med å åpne helt opp for vanlig trafikk.

– Vi oppfordrer passasjerer som skal ut og reise, til å møte til vanlig tid og følge informasjon fra flyselskapet, sier hun.

Oransje farevarsel

Været skaper også problemer i nord. Meteorologene sendte i forkant ut oransje farevarsel, nest høyeste nivå, for svært kraftige vindkast. Dette gjelder både for Troms, samt for Saltfjellet, Salten og Ofoten i Nordland.

Vinden økte fra torsdag kveld, og lokalt kan det blåse vindkast opp til 40 meter i sekundet.

Ellers i landsdelen er det gult farevarsel, og det blåser kraftig i store deler av Nord-Norge. Vinden er ventet å løye i løpet av tidlig fredag ettermiddag.

En rekke veistrekninger er stengt, blant annet E6 over både Kråkemofjellet og Saltfjellet.

Det kan stadig bli endringer, og Veivesenet ber folk om å holde seg oppdatert på stengte fjelloverganger på nettsidene.

Snøras og innstilte busser

Meteorologene advarer også om betydelig snøskredfare i store deler av landet. En rekke snøskred har skapt trøbbel flere steder, blant annet i Indre Sogn torsdag kveld, hvor det ble iverksatt en redningsaksjon da skispor ble observert inn i et snøskred. Den ble imidlertid avsluttet da de konkluderte med at ingen var savnet.

Fredag morgen ble E6 Kvænangsfjellet stengt på grunn av snøskred, og det samme gjelder riksvei 15 over Strynefjellet, hvor det blir tatt en ny vurdering fredag formiddag.

Fredag er flere bussruter i Nordland innstilt som følge av den kraftige vinden. Busselskapet Boreal sier at det gjøres løpende vurderinger om hvorvidt enkelte av rutene kan bli gjenopptatt.

På fjellet i Midt- og Sør-Norge er det snøfokk på grunn av snø og sterk vind mellom sør og vest, og det er sendt ut gult farevarsel om dette. Det ventes å vare et godt stykke ut på fredag ettermiddag.

Flere trafikkulykker, glatte veier mange steder

Natt til fredag og fredag morgen var det en rekke trafikkulykker av varierende alvorlighetsgrad flere steder i landet. En mann i slutten av 20-årene mistet livet i en frontkollisjon på E6 i Mo i Rana natt til fredag, og ifølge politiet var det kraftig vind og krevende kjøreforhold på stedet.

Fredag morgen kjørte en bil ut av veien på en fylkesvei i Osterøy utenfor Bergen, hvor det ble meldt om glatte veier på stedet. Også i Arendal førte glatte veier til at én bil havnet i en trafikkulykke, og vedkommende i bilen skal ikke ha blitt alvorlig skadet, ifølge politiet.

Det er fredag svært glatt flere steder på Østlandet, og nødetatene har rykket ut til en rekke trafikkulykker rundt omkring.

– På grunn av væromslag er det mange glatte veier og overvann på hele Østlandet. Alt vi har av mannskap er ute. Senk farten, og kjør etter forholdene, advarer Vegtrafikksentralen øst på Twitter.

Flere steder på Romerike har politiet fått en rekke meldinger om trafikkuhell som følge av de krevende kjøreforholdene. Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader.

– Meldes fra patruljene om såpeglatte veier flere steder, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det var fredag morgen også ekstremt glatt på uteområdene på Oslo lufthavn på Gardermoen, noe som førte til at flyene i en kort periode ikke fikk lov til å ta av fra rullebanen.