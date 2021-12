Travel natt for politiet i byene: Stanset fest med 100 deltagere i Bergen

Skjenkestopp kneblet utelivsbråket, men ikke hjemmefestene i landets største byer.

6 minutter siden

Ved midnatt stengte kranene ved landets utesteder etter at Regjeringen denne uken kom med nye nasjonale tiltak.

Politiet i landets største byer rapporterer om færre oppdrag knyttet til utelivet lørdag kveld og natt til søndag. De hadde likevel en travel natt på festfronten.

Fikk «gult kort»

På Nygård i Bergen sentrum grep politiet inn mot en fest med rundt 100 deltagere etter flere meldinger fra publikum om bråk, skriver Bergens Tidende.

– Det var tilløp til knuffing, slåssing og noen knuste blomsterpotter. Og mye «auling», som vi kaller det på bergensk, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til Aftenposten.

Festen skal ha blitt arrangert i et kollektiv. Ifølge operasjonslederen var verten påpasselig med å understreke at det kun var nasjonale anbefalinger og råd mot større ansamlinger av mennesker – ikke et forbud.

– Men det var nok smittevernmessig ugunstig, sier Hellesund. Ingen ble følgelig anmeldt, men festarrangøren fikk «gult kort» – pålegg om å avslutte festen.

Totalt fikk Bergenspolitiet inn rundt 20 meldinger om festbråk natt til søndag.

– Utelivsproblematikken har vært nærmest fraværende i natt. Da flyttes dette hjem: en kjent tendens fra tidligere i pandemien, sier Hellesund.

26 klager i Oslo

Samme mekanisme gjorde seg gjeldende i Trøndelag.

– Vi har gitt ut veldig mange pålegg, og de har stort sett blitt overholdt. Vi har også avsluttet mange fester, sier operasjonsleder Christopher White til Adresseavisen.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politidistrikt talte søndag morgen opp 26 meldinger om forstyrrelse av nattero – de fleste skrev seg fra private fester innenfor Ring 2. En håndfull fikk besøk av politiet på døren.

– Ved et par anledninger ble det gitt muntlig pålegg om å avslutte festene, sier Gulbrandsen til Aftenposten.

– Antall meldinger på privatfester er innenfor det vi kan kalle normalområdet for en helg, legger han til.