Norge Koronaviruset Han var fullvaksinert, frisk og feberfri. Så kom trykket i brystet.

– Det var som å ha en elefant på brystet, forteller den populære barnebokforfatteren Arne Svingen. Det hjalp ikke at han var fullvaksinert.

42 minutter siden

Mandag for fire uker siden kjente den prisbelønte forfatteren at noe var galt.

– Jeg kjente det på pusten. Et trykk. Det var som å ha en elefant på brystet, sier Svingen.

Det ble verre utover i uken. Torsdag fikk familien vite at et av barna hadde testet positivt for korona.

– Vi gikk alle og testet oss. Min prøve var negativ. Derfor tenkte jeg at det kunne være noe annet. Utover kvelden ble jeg dårligere og dårligere. Da ringte vi legevakten.

– Legene trodde først det var noe med hjertet, siden jeg var fullvaksinert og hadde testet negativt.

Torsdag kveld kom ambulansen. Svingen ble innlagt på Lovisenberg sykehus.

– Jeg fikk smertestillende intravenøst. I løpet av natten tok legene en ny prøve. Den viste at jeg var smittet med covid-19, forteller den fullvaksinerte pasienten.

Hvor mange blir alvorlig syke i den fjerde bølgen?

Betyr det at fullvaksinerte nå skal være urolige? Neppe.

Arne Svingen er én av svært få uheldige. Bakgrunnen er følgende: