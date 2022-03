Sterk uenighet i Forsvaret om å avslutte beredskapsavtale med det sivile Norge

I juni 2021 overtok generalmajor Lars Christian Aamodt (t.h.) som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han overtok etter sivile Petter Jansen (t.v.), som i 2015 sørget for en stor beredskapsavtale mellom Forsvaret og Wilhelmsen-gruppen. Aamodt gikk inn for å videreføre avtalen. Han vant ikke gehør hos forsvarsledelsen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen (i midten).