Det ble lagt ekstra vekt på estetikken, fordi broen var så synlig både fra veien og sentrum i Tretten. Estetikk samt begrensninger på E6 gjorde at man ikke ville lage en bro som besto av en kombinasjon av betong og ståldragere. Man falt ned på en ny såkalt fagverksbro.

Da man skulle velge materiale, så man til Flisa, et par timer kjøring sørøstover i Innlandet. De forrige broene, fundamentene og størrelsen var sammenlignbare på Flisa og på Tretten. Også på Flisa hadde man brukt de gamle fundamentene.

Men en forutsetning for å kunne bruke gamle fundamenter er at det som skal ligge oppå dem, ikke er for tungt.