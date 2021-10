Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene i Kongsberg

Dette bildet er fra en video han la ut på internett.

(KONGSBERG): Det er Espen Andersen Bråthen (37) som er siktet for å ha drept fem og skadet to i Kongsberg. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det fremstår som en terrorhandling. Politiet ble tipset og hadde kontakt med gjerningsmannen flere ganger.

14. okt. 2021 14:21 Sist oppdatert nå nettopp

Espen Andersen Bråthen er siktet for å ha drept fem personer onsdag kveld, under en kilometer fra barndomshjemmet sitt på Kongsberg.

Ifølge politiet har han erkjent forholdene.

Like ved sin egen bolig, der han har bodd de siste to årene, skal han ha gått inn på en Coop Extra-butikk på Vestsiden på Kongsberg.

Bråthen er dansk statsborger, men har bodd i byen i nesten hele sitt voksne liv.

La igjen revolver og ble ilagt besøksforbud

Politiet har bekreftet at de kjente til gjerningspersonen fra før.

29. mai i fjor opptrådte han truende overfor sine egne foreldre. Han tok seg inn i huset deres og nektet å forlate det. Han skal ha kommet med trusler og lagt igjen en revolver på sofaen før han gikk.

Det fremgår av en dom fra Kongsberg og Eiker tingrett 23. juli i fjor.

Inngangen til Bråthens bolig er stengt av politiet.

Bråthen ble ilagt besøksforbud av politiet og fikk ikke ha noen form for kontakt med foreldrene i et halvt år.

Litt senere på sommeren ble det avholdt rettsmøte der Bråthen selv ikke møtte opp. Retten støttet politiets besøksforbud.

I 2012 ble han dømt til 60 dagers betinget fengsel for innbrudd og besittelse og bruk av hasj. Lignende forhold skal han ifølge dommen ha blitt dømt for tidligere, men det ligger lenger tilbake i tid.

Aftenposten har vært i kontakt med forsvarer Fredrik Neumann. Han ønsker ikke bekrefte siktedes identitet eller imøtegå opplysninger om Bråthens handlinger og bakgrunn.

Varslet politiet i 2017

Politiet bekreftet torsdag at Bråthen hadde konvertert til islam.

Aftenposten har fått tilgang til videoer fra en nedlagt Facebook-profil der Bråthen opptrådte under et annet navn.

I videoene som også skal ha vært videresendt som et bekymringstips til politiet i desember 2017, ser Bråthen inn i kameraet. Sakte sier han:

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim.»

Videoen er også publisert i en versjon der Bråthen snakker engelsk.

Ifølge et skjermbilde av en e-post Aftenposten har sett, skal politiet ha blitt tipset om disse videoene. Tipseren skrev følgende til en politiadvokat:

«Jeg har snakket med flere venner/bekjente og vi er flere som er svært bekymret/skremt over disse videoene og håper at han får hjelp snarest».

Politiet bekrefter at e-posten med tipset ble mottatt. Den ble videreformidlet til de som håndterer slike tips, opplyser politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen.

Den samme tipseren påstår overfor Aftenposten at han var en nær venn av Bråthen i perioder. Sist han møtte ham, var i 2017.

Trente med slagvåpen i hagen. Flere besøk av politiet.

Ifølge naboer i Kongsberg har politiet vært hjemme hos Bråthen flere ganger. I fjor sommer rykket de ut med flere patruljer. Den ene gangen skal de ha truet med å ta seg inn i boligen, før Bråthen overga seg.

Bilder og meldinger naboen har sendt til andre i en chat som Aftenposten har sett, viser politi med hjelm i Bråthens hage.

Naboen så flere ganger at Bråthen trente kampsport med slagvåpen i hagen. I chatmeldingene omtales slagvåpnene som «en klubbe eller batong». Han omtaler kampsporttreningen som en «brutal slåssestil» og kjente behov for å holde seg unna Bråthen.

Også denne treningen og magefølelsen omtaler naboen i samtaler med andre.

Slik chattet en nabo med andre om den siktede.

De drepte