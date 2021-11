Under 1 av 20 smittetilfeller deles i Smittestopp-appen

– Det er akkurat i denne situasjonen man hadde hatt ekstra bruk for appen, sier Folkehelseinstituttet.

Myndighetene, her ved tidligere helseminister Bent Høie, håpet en app skulle være en del av redningen. Men smittesporingen i Smittestopp-appen går på ingen måte av seg selv.

Det ble en kronglete start for appen Smittestopp. Den første versjonen fikk personvernpepper, og millioner av kroner gikk i vasken. De norske utviklerne mente Google og Apple stakk kjepper i hjulene for dem. Appen måtte lages to ganger.

Nå er det mye smitte. Samtidig er omfattende systemer for smittesporing faset ut, og samfunnet er åpnet opp. Kunne appen ha spilt en viktig rolle nå?

Svaret er ja, ifølge FHI.

– Det er akkurat i denne situasjonen at man hadde hatt ekstra bruk for appen. Når samfunnet er så åpent og mange har så mange kontakter. Folk har så mange kontakter at den manuelle sporingen ikke strekker helt til, sier Gun Peggy Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Men fanger appen opp nok smitte?

Svaret på det er nei.

Hver uke oppdateres nøkkeltallene for Smittestopp-appen. I den forrige syvdagersperioden det er tall for, ble bare 299 positive testresultater delt i appen. Totalt var det 6189 bekreftede smittetilfeller i Norge i samme periode.

Det betyr at bare 4,8 prosent av smittetilfellene, under 1 av 20, deles i Smittestopp-appen.

Tror folk glemmer å dele testresultatene sine

Gun Peggy Knudsen anbefaler flere å tenke på appen i disse dager.

– Særlig hvis man er i situasjoner der man ikke kjenner alle man er i nærheten av. Flere er i større ansamlinger med mennesker ulike steder.



Det er bare smittede over 16 år som kan dele sine resultater i appen, og derfor er det en del smitte som uansett går under teknologiens radar. Men også korrigert for dette er det en lav andel av de positive som varsler om at de er smittet gjennom appen.

– Vi skulle gjerne hatt flere som tok den i bruk, men det virker også som at ikke alle som blir smittet, husker å varsle gjennom appen.

Det er nemlig opp til hver enkelt å aktivt gå inn i appen for å dele at man har testet positivt. Det skjer ikke automatisk ved positiv test.

Tidligere i høst vurderte FHI om det i det hele tatt var behov for appen og smittesporing. De satt i gang en evaluering av appen. Nå er situasjonen en annen.

– Nå ser vi den potensielle nytten en stund til. Men vi vurderer fortløpende om vi vil opprettholde bruken av appen.

– Viser tallene at teknologien ikke er redningen for oss i en pandemi?

– Jeg tror dette er sammensatt. Vi har en pandemi som går i bølger og inn i nye faser. Det vil variere når denne typen verktøy vil fungere, sier Knudsen.

Hun peker på kommuner som har vært gode på manuell smittesporing. Kommuner har ulik befolkningstetthet og smittesituasjon. Kanskje ser ikke alle behovet for appen overalt, tror Knudsen.

– Og så får vi tilbakemelding om at det å lansere enn app to ganger er vanskelig. Det er også vanskelige å finne det ideelle tidspunktet for å ta i bruk en app.

Koronapass lar vente på seg

Forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for en annen teknologisk løsning: koronapass. Tromsø kommune og ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ivret etter å kaste seg over løsningen.

Men mandag kunne NRK fortelle at det fortsatt kan ta et par uker før løsningen fungerer.

– Hvorfor har man ikke forberedt dette tidligere, det har jo lenge vært en løsning i naboland og en potensiell mulighet i Norge?

– Vi har vært forberedt på at bruk av koronasertifikat innenlands kan gjenopptas, men måtte først avvente regjeringens beslutning, som kom fredag, før vi visste hva slags regler verifikasjonsappen skulle basere seg på, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.