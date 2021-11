Telenor advarer mot massivt svindelforsøk på SMS

Ressurssterke utenlandske kriminelle står trolig bak det Telenor betegner som et massivt angrep mot norske mobilabonnenter ved hjelp av falske tekstmeldinger.

NTB

Nå nettopp

– Vi har registrert en massiv svindelbølge de siste 24 timene, vi vet ikke hvem som er bakmenn, men vi antar at det er ganske ressurssterke kriminelle fra utlandet, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor til TV 2.

Mobilkunder får en tekstmelding der de blir bedt om å laste ned en app for å høre talebeskjeder. Telenor advarer mot å trykke på lenken og å laste ned appen og understreker at Telenors mobilsvar-tjeneste vil aldri be sine abonnenter om slikt.

Hvis man laster ned appen vil man få et virus på mobilen som gir kriminelle tilgang til å plukke opp brukernavn, passord, betalingsinformasjon, kontaktlisten din og andre personlige opplysninger som kan brukes til ytterligere svindelforsøk.

Normalt blokkerer Telenor 30.000 til 40.000 meldinger i døgnet, men det siste 24 timene er antallet kommet opp i 165.000 meldinger, skriver VG.