Spesialenheten etterforsker mulig tjenestefeil i Baneheia-saken

Det opplyser Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Flyfoto over Kristiansand. Baneheia ligger i grøntområdet på toppen av bildet.

12 minutter siden

Grunnlaget for etterforskningen er politiets forberedelse av Gjenopptakelseskommisjonens behandling av Baneheia-saken.

I 2021 ble det vedtatt å gjenoppta saken. Under Oslo politidistrikts nye etterforskning av saken, kom det frem at Jan Helge Andersen har hatt en tidligere straffesak som ble etterforsket i 2009. Den ble det ikke opplyst om fra Agder politidistrikt i forbindelses med gjenopptagelsesbegjæringen.

– Det ble i stedet uttrykt at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot voksne eller barn, skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

Spesialenheten skriver videre de har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

– Etterforskningen består blant annet i å gjennomføre avhør og innhente dokumentasjon, utdyper Spesialenheten.

Etterforskningen antas ferdig i første halvdel av september i år.

Arvid Sjødin har vært Viggo Kristiansens forsvarer. Han mener det er på høy tid med en etterforskning.

Arvid Sjødin har vært Viggo Kristiansens forsvarer. Han sier følgende om at Spesialenheten nå er koblet inn:

– Jeg tenker det er på høy tid. Vi ser frem til å se konklusjonene fra etterforskningen. Vi har ikke vært kjent med at Spesialenheten har startet denne etterforskningen, før pressemeldingen kom. Det er ikke noe som er initiert fra vår side.

I en e-post til Aftenposten skriver politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, at de er kjent med at det blir en egen etterforskning av forhold rundt 2009-saken fra Spesialenheten.

– Vi mener det er riktig med en slik etterforskning i en så alvorlig sak som Baneheia-saken. Alle forhold må belyses, også dette. Det er viktig for legitimitet.

Advokat Svein Holden, Jan Helge Andersens forsvarer, sier til Aftenposten at han ikke ønsker å uttale seg i denne saken.

– Ingen kommentar, sier han.