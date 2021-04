FHI: R-tallet i Norge er nede på 0,86

I Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 13 er reproduksjonstallet for koronaviruset på 0,86. Det betyr at hver smittede i gjennomsnitt smitter 0,86 andre.

Epidemien er i en synkende fase, melder FHI. Her er en folketom Karl Johans gate i Oslo i mars. Foto: Berit Roald / NTB

8. apr. 2021 13:24 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Reproduksjonstallet viser at epidemien er i en synkende fase, skriver FHI.

Dette tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R-tallet er 1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

Tallet er beregnet fra 15. mars i år. Det er en kraftig nedgang fra reproduksjonstallet i uke 12, som lå på 1,0.

Kun Møre og Romsdal har et reproduksjonstall (R-tall) som sannsynligvis er økende.

I Agder, Innlandet, Nordland og Vestfold og Telemark er R-tallet synkende, mens det sannsynligvis er synkende i Oslo, Rogaland og Viken. I de øvrige fylkene er tallet usikkert.

I Agder, Innlandet og Nordland er R-tallet nede på 0,4, mens i Møre og Romsdal er det på 1,5.

Flest meldte tilfeller i Oslo

Oslo har klart flest meldte tilfeller pr. 100 000 innbyggere (500 i uke 12 og 13 samlet), etterfulgt av Viken (382 pr. 100 000).

Disse fylkene utgjør til sammen 76 prosent av de meldte tilfellene sist uke.

Nordland og Trøndelag har lavest forekomst med 18 tilfeller pr. 100 000 innbyggere for uke 12 og 13 samlet.

Les også: Slik blir Oslos plan for gjenåpning

Nedgang i testing i påsken

Det er færre koronatilfeller enn uken før for andre uke på rad. I uke 13 var det 5076 nye meldte tilfeller, noe som er ned 14 prosent.

FHI presiserer imidlertid at tallet er usikkert på grunn av en kraftig nedgang i antall koronatester i påsken. 114.365 personer testet seg i uke 13, mot 202.885 i uke 12. Andelen positive tester har økt fra 2,9 prosent til 4,4 prosent.

Antallet sykehusinnleggelser er fortsatt stabilt. Det ble rapportert om 205 nye innleggelser med koronavirus i uke 13, som er samme antall som i uke 12. Det var færre som ble innlagt på intensivavdeling, 35 mot 49 i uke 12. Antallet dødsfall økte litt, til 11 personer.

2 prosent sørafrikansk virusvariant

I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 83 prosent. Andelen er høyest i Vestland (96 prosent), Oslo (93 prosent), Trøndelag (90 prosent), Vestfold og Telemark (89 prosent) og lavest i Nordland (19 prosent).

Andelen med den sørafrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 2 prosent når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (76 prosent) fylke.

Innvandrerbefolkningen i Norge er hardt rammet. Personer født utenfor Norge er overrepresentert og utgjorde i uke 13 36 prosent av meldte tilfeller og 52 prosent av nye innlagte.

De siste ukene har imidlertid antall nye innleggelser i sykehus økt blant personer født i Norge og gått ned blant personer født utenfor Norge.