Mæland svarer Støre: – Vi har blant Europas desidert strengeste innreiserestriksjoner

Justisminister Monica Mæland mener Jonas Gahr Støre bommer når han kritiserer regjeringens tiltak mot importsmitte.

– Vi har, og har hele tiden hatt, blant Europas desidert strengeste innreiserestriksjoner, sier justisminister Monica Mæland (H). Foto: Berit Roald/NTB

Ingrid Åbergsjord

3. apr. 2021 19:22 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Vi har, og har hele tiden hatt, blant Europas desidert strengeste innreiserestriksjoner. Vi har løpende strammet inn på reglene, enten det har vært hvem som får komme inn i landet, flere og flere testkrav og strengere karantenekrav, skriver Monica Mæland (H) i en e-post til Aftenposten påskeaften.

Utspillet kommer etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte regjeringens håndtering av importsmitte:

– Regjeringen har ligget bakpå siden flyene fra Italia kom inn i mars i fjor, sa Støre i Aftenposten lørdag.

Inviterer Støre med på tur

Ap-lederen mender det er urettferdig at nordmenn lever med detaljerte tiltak, mens det fortsatt kommer smitte inn i landet med fly.

Mæland er uenig:

– Vi har innført strenge test- og karantenekrav for alle som kommer tilbake fra utlandet. At vi avdekker smitte som kommer via fly til norske flyplasser, er bra. Da vil personen isoleres umiddelbart, skriver hun.

Mæland minner også om at hun inviterte Støre med til Oslo lufthavn før påske, men da passet det ikke.

– Invitasjonen står fortsatt, og jeg håper han takker ja denne gangen, så han får se hva han snakker om, skriver hun.

Aftenposten møtte Jonas Gahr Støre ved Båntjern i Nordmarka i Oslo i forbindelse med intervjuet. Etter påske er han mulighet til å reise til Oslo lufthavn med justisministeren. Foto: Olav Olsen

Bekymret for unges psykiske helse

I samme intervju snakker Støre om at han frykter at regjeringen ikke gjør nok for å hindre en «pandemi-bølge av psykiske problemer blant barn og unge».

Til dette svarer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H):

– Siden mai i fjor har det blitt bevilget godt over 2 milliarder kroner for å ivareta sårbare grupper. Midlene har blant annet gått til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og BUP. De har gått til å opprettholde lavterskeltilbud og aktivitetstilbud, blant annet i kommunene, og til å styrke hjelpetelefonene, skriver misteren i en e-post.

Han understreker at regjeringen ikke er i mål, men løpende vurderer nye tiltak for å styrke innsatsen.

– Regjeringen vurderer løpende nye tiltak for å styrke innsatsen blant unge, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Støre har dårlig hukommelse

Støre mener også at regjeringene ikke gjør nok for å få permitterte tilbake i arbeid. Til dette svarer Isaksen:

– Det viktigste nå er å få smitten ned så folk kommer tilbake i jobb, og så skape mer og inkludere flere i arbeidslivet, skriver Isaksen.

Han viser til at Nav har fått nesten 1 milliard ekstra for å håndtere koronakrisen.

– Vi har satt inn kraftfulle tiltak for å gi ledige både oppfølging og utdanning. At Støre kritiserer kravet om effektivisering i Nav, må skyldes dårlig hukommelse. Disse pengene har AP selv brukt i sine alternative budsjetter. Det er ikke veldig troverdig når man både kritiserer en innsparing, og samtidig bruker de samme pengene, skriver arbeids- og sosialministeren.