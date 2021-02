Profilert forsvarsadvokat frifunnet for grov korrupsjon

Forsvarsadvokat Abdelilah Saeme, som har vært tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en narkotikasak, er i Oslo tingrett frifunnet.

Abdelilah Saeme fotografert under en rettssak i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

8. feb. 2021 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

Den 55 år gamle mannen har vært forsvarer i en rekke saker som har fått stor oppmerksomhet.

Han har vært tiltalt for å ha mottatt 5000 euro av en narkotikatiltalt klient for å sørge for at klienten ble frifunnet.

Advokaten har nektet straffskyld hele veien og hevdet i retten at pengene var ordinære klientmidler.

Den 55 år gamle mannen sto tiltalt for å ha mottatt 5.500 euro i 2013 av en narkotikasiktet klient. Pengene skulle advokaten bruke til å sørge for at klienten ikke ble tiltalt eller domfelt i en heroinsak, ifølge tiltalen.

Advokaten blir frifunnet for hovedpunktene om korrupsjon og bedrageri, samt for de andre, mindre alvorlige punktene i tiltalen.

Riktignok sier retten seg enig i at flere momenter ved saken og advokatens handlinger og opptreden er suspekt, men konkluderer med at det ikke finnes bevismessige holdepunkter for å dømme ham.

Konvolutt med euro

– Selv om Abdelilah Saeme forklaring legges til grunn … kan retten vanskelig se det annerledes enn Abdelilah Saemes opptreden … og den etterfølgende, kritikkverdige håndteringen av klientmidler, fremstår i beste fall som uryddig og lite tillitvekkende advokatopptreden, skriver tingrettsdommer Kim Heger før han konkluderer med frifinnelse.

Det er ikke bestridt at advokaten fikk pengene – en konvolutt med 5.500 euro i kontanter – da han i var i Tyskland angivelig for å prøvekjøre en sportsbil og samtidig møtte en av klientens venner. Men advokaten har hele tiden hevdet at de var ordinære klientmidler, som ved en unnlatelse ble plassert i safen på advokatkontoret istedenfor på klientkonto.

For svake bevis

Retten faller ned på at det ikke er tilstrekkelig bevist at advokaten formidlet til klienten at han skulle bruke pengene til å bestikke politi eller offentlig påtalemyndighet. Det er heller ikke klart ut fra bevisførselen hva klienten mente pengene skulle brukes til – om det var «advokathonorar eller til bestikkelse», framgår det av dommen.

– På bakgrunn av ovennevnte er retten ikke sikker ut over enhver rimelig tvil om at Abdelilah Saeme har handlet slik som beskrevet i tiltalen, skriver Heger.

Verken advokaten, forsvareren hans, advokat John Christian Elden, eller aktor, statsadvokat Carl Graff Hartmann, har besvart NTBs henvendelser etter domsavsigelsen.