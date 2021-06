Seier for omsorgsarbeiderne i Stendi-saken i lagmannsretten

Velferdsselskapet Stendi tapte saken i Borgarting lagmannsrett der de ble saksøkt av miljøarbeidere som krevde fast jobb.

Borgarting lagmannsrett ga de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi blir dømt til å betale omsorgsarbeiderne om lag 24,1 millioner kroner pluss betydelige forsinkelsesrenter.

De tilkjennes også sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.