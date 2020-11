Nye FHI-beregninger: Lav risiko for sprengt respiratorkapasitet

Risikoen for at Norge vil trenge mer enn 500 respiratorplasser til koronapasienter har falt fra 99,5 prosent til 5,5 prosent, ifølge FHIs siste beregninger.

En av mange sengeposter for intensivbehandling ved Sykehuset Østfold Kalnes. Med dagens smittesituasjon vil Norge ha nok respiratorplasser til å håndtere smittetoppen, ifølge en ny beregning fra FHI. Foto: Tore Meek / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

Nå nettopp

Folkehelseinstituttets (FHI) siste modellering for hvordan koronapandemien vil utvikle seg i Norge viser at R-tallet på én uke har sunket fra 1,41 til 1,19.

Tallet forteller hvor mange hver koronasmittet smitter videre. Den siste beregningen på 1,41 fra onsdag tar for seg tiden etter ny tiltakspakke 26. oktober, mens beregningen fra uken før gjaldt for perioden etter 1. oktober.

Mindre eksplosivt

Nedgangen i R-tallet betyr at koronasmitten fortsatt øker her til lands – men i et langt lavere tempo. Og akkurat det får stor betydning for FHIs beregninger for hvordan pandemien vil utvikle seg dersom smitten holdes på samme nivå som i dag.

Med dagens smittesituasjon beregner FHI at pandemien vil nå en topp i mars/april. For bare én uke siden viste modellen en mulig topp i februar/mars.

Denne utsettelsen av smittetoppen kan bli viktig, nettopp siden det er ventet at man kan få en vaksine på nyåret. Da vil man rekke å vaksinere flere før smitten sprer seg mot toppnivået.

Lavere behov

Den siste analysen viser også at sannsynligheten for krisetilstander og overfylte sykehus har sunket betraktelig med dagens smittesituasjon.

For én uke siden, da R-tallet var på 1,41, beregnet FHI at risikoen for at man ville trenge mer enn 500 respiratorplasser på sykehus var på 99,5 prosent med samme smitteutvikling fremover. Og at det var 18,5 prosents risiko for at man ville trenge mer enn 1.000 respiratorplasser.

Det var et slikt scenario helseminister Bent Høie (H) advarte om på regjeringens koronapressekonferanse 9. november, da han holdt opp en graf hvor smittepilen gikk rett til værs.

– Dersom vi ikke stanser spredningen av koronasmitten nå, kan julen bli preget av sykdom, dødsfall og overfylte sykehus, advarte han.

Halvannen uke etterpå kan FHIs beregninger tyde på vi er foreløpig er i ferd med å avverge et slikt scenario.

Nå viser ingen av FHIs beregningsmodeller at det vil bli behov for mer enn 1.000 respiratorplasser i løpet av pandemien. Risikoen for behov for flere enn 500 respiratorplasser beregnes med dagens smittesituasjon til 5,5 prosent.

Tilstrekkelig kapasitet

I en normalsituasjon har Norge 289 intensivplasser, men helsevesenet har planer for å kunne øke kapasiteten opp til 1.200 plasser ved behov. Totalt har Norge nå 1.100 respiratorer, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Dermed vil altså ikke behovet overstige kapasiteten med dagens smittesituasjon, slik FHI beregner utviklingen.

Dersom smitten spres i samme tempo som i dag, beregner FHI likevel 1.800 smittetilfeller daglig i neste uke, 190 nye innlagte i løpet av uken og 19 nye på respiratorbehandling.

– Vi ser en tydelig økende trend, skriver FHI.

Samtidig understrekes det at modellene de siste ukene har truffet feil og overvurdert hvor mange som vil bli innlagt på sykehus.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet påpeker at smittetallene nå er på nivå med uken før, og at kurven ikke har steget like bratt som de forutgående ukene.

– Det kan være en indikasjon på at tiltakene som nå er iverksatt, har hatt effekt, men det er altfor tidlig å konkludere på dette, sier hun til NTB

Regionale forskjeller

Rapporten beregner også R-tall for forskjellige deler av Norge i perioden fra 19 oktober. Kalkulasjonene viser at to fylker (Agder og Rogaland) har synkende smitte. I alle andre fylker øker smitten, men i varierende grad.

Slik er situasjonen beregnet i de forskjellige fylkene:

Oslo: 1,43

Rogaland: 0,76

Møre og Romsdal: 1,01

Nordland: 1,2

Viken: 1,21

Innlandet: 1,34

Vestfold og Telemark: 1,06

Agder: 0,56

Vestland: 1,07

Trøndelag: 1,05

Troms og Finnmark: 1,16