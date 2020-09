Over 100 kommuner innførte besøksstans for personer med psykisk utviklingshemming

133 norske kommuner bekrefter at de i en periode under koronapandemien stengte dørene for besøkende til personer med psykisk utviklingshemming, melder VG.

Videre opplyser 26 kommuner at de innførte portforbud eller ba beboerne holde seg innendørs, skriver avisa.

Mange personer med psykisk utviklingshemming bor i leiligheter i omsorgsboliger eller bofellesskap. Dette er private hjem. Under koronapandemien kom det aldri et pålegg fra nasjonale myndigheter om å stenge private hjem.

Ifølge VGs tall ble det totalt innført besøksstans for minst 2.430 mennesker med psykisk utviklingshemming under pandemien.

Kommunene som avisa har vært i kontakt med, svarer at deres mål var å beskytte sårbare beboere. Noen kommuner opplyser at besøksstansen var frivillig, mens noen erkjenner at de har misforstått føringer fra helsemyndighetene.

Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo mener at dersom den enkelte har forbud mot å gå ut, kan det være en frihetsberøvelse etter straffeloven.

– Dersom du ikke får lov til å få besøk i ditt eget hjem, kan det være en krenkelse av privatlivet, sier han til VG.

