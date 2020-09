Mann dømt for mangeårige overgrep mot barnebarn

En 80 år gammel mann er i Nordmøre tingrett dømt for mangeårige overgrep mot et barnebarn. Overgrepene skal ha begynt da hun var fire år.

Nordmøre tingrett i Kristiansund. Foto: Bjørn Hansen / NTB

NTB

Nå nettopp

Mannen, som nektet straffskyld for overgrepene, ble dømt til sju år og åtte måneders fengsel, samt å betale 300.000 kroner i erstatning til jenta. Dommen var enstemmig. Ett års straffefradrag er gitt på grunn av sen saksbehandling.

I dommen fra Nordmøre tingrett heter det at mannen begikk overgrepene fra 2007 til 2013, og dessuten skaffet seg tilgang til minst 37 bilder som viste overgrep mot barn. I tillegg har mannen ifølge dommen tatt et nakenbilde av henne.

Det skal ifølge dommen ha funnet sted om lag 40 overgrep, deriblant to voldtekter mot jenta, som var den dømtes barnebarn. Overgrepene skjedde i besteforeldrenes hjem mens hun var på overnattingsbesøk, noe retten la vekt på.

Den fornærmede jenta fortalte foreldrene om overgrepene i 2016, og saken ble anmeldt av jentas mor i 2018. Retten har vurdert at det ikke er grunnlag for å gjøre fradrag for mannens høye alder.