Her gjør Abid Raja en tabbe. Og han er ikke den eneste politikeren som sliter med munnbindrådene.

Da bildet skulle tas av ham og Tom Cruise, dro kulturminister Abid Raja ned munnbindet. Deretter dro han det opp igjen – stikk i strid med myndighetenes anbefaling.

Abid Raja måtte vise smilet og dro munnbindet ned under haken, da han skulle fotograferes med selveste Tom Cruise. Kulturdepartementet

Skal du la deg avfotografere sammen med en av verdens mest kjente skuespillere, blir det et lite flatterende bilde om halve ansiktet er gjemt bak et munnbind.

Da kulturministeren tirsdag møtte Tom Cruise, dro han derfor ned munnbindet. Etterpå dro han det opp igjen. Dermed gjorde han en av de klassiske munnbindfeilene som Folkehelseinstituttet advarer mot.

– For det første holdt jeg én meters avstand. Det er det som er kravet. For det andre er det ikke et generelt munnbind krav i Norge. For det tredje ble jeg testet for korona i går kveld, og svaret forelå i dag tidlig før jeg møtte Tom Cruise. Den var negativ, sier Raja tirsdag kveld til sitt selvforsvar.

– For det fjerde: Munnbindet hadde vi på for å være ekstra forsiktige, ikke fordi det var påbudt, fortsetter han.

Raja sier det dermed ikke betydde noe at han eventuelt brukte det feil.

Han legger for øvrig til at også verdensstjernen Cruise, som beholdt munnbindet da bildet skulle tas, testet negativt på sin koronatest.

I godt selskap

Raja er i godt selskap når han sliter med å følge myndighetenes råd om riktig bruk av munnbind. Et kjapt bildesøk viser at en rekke politikere og statsledere verden over har noe å lære.

Den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier har mye å holde orden på, ikke minst tråder og brillestenger.

Hensikten med munnbind er å unngå at man smitter andre og redusere risikoen for å bli smittet selv. Men om man bruker det feil, øker risikoen for at man kan bli smittet.

Det siste er Folkehelseinstituttet nøye med å presisere. Rådet derfra er å vaske hendene før man tar det på og sørge for at det sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen. Og så bør man altså hverken dra det under haken, opp i pannen eller ta på det – for å nevne noe.

Her viser Folkehelseinstituttet hvordan man ikke skal bruke munnbind.

I praksis er det vanskeligere enn man kanskje tror å gjøre det riktig. Strikkene har det med å komme i veien. Før du vet ordet av det, oppstår det forvirring om øre, nese og hals.

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian fikk problemer med øyekontakten i møte med sin portugisiske kollega.

Erna Solberg: Lett å glemme seg

En statsleder som nylig ble avfotografert med munnbindet på feil sted, var statsminister Erna Solberg. På besøk hos norske soldater på NATO-oppdrag i Vilnius ble også hun avfotografert med munnbindet under haken.

– Ja, det er lett å glemme seg når en ikke er vant med å bruke munnbind til vanlig. Folkehelseinstituttet har laget en fin informasjonskampanje. Den skal jeg se på en gang til, sier hun.

– Når det er sagt så er bildet fra Litauen. Reglene der sier at man skal ha munnbind innendørs mens det ikke er påbudt utendørs, sier hun.

Solberg forklarer at bildet ble tatt i etterkant av et møte.

– Vi gikk deretter ut for å snakke med pressen. Munnbindet ble kastet, og jeg brukte et nytt munnbind til neste møte, forklarer hun.

Dekk både munn og nese

Når man virkelig mener alvor og temperaturen stiger, kan det bli ubehagelig varmt under munnbindet. Samtidig er det i hissige diskusjoner, når man pruster og freser, at viruset virkelig får fart ut munn og nese.

Den amerikanske kongressrepresentanten James Corner ble hissig da han spurte ut sjefen for det amerikanske postvesenet.