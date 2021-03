Riksrevisjonen nøyer seg ikke med å granske omstridt IT-prosjekt. Nå settes hele direktoratet under lupen.

Nøyer seg ikke med å se på det omstridte IT-prosjektet Akson.

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Vidar Ruud / NTB

7. mars 2021 21:14 Sist oppdatert 7 minutter siden

Direktoratet for e-helse har vært i hardt vær det siste året.

De har hatt ansvaret for det mye omtalte Akson-prosjektet. Det skal gi fastleger, legevakter og helsestasjoner et felles journalsystem. Prosjektet er omstridt. Ulike aktører mener prosjektet er for dyrt, for stort og vil ta for lang tid.

Aftenposten har avslørt at en gruppe konsulenter fra PWC var helt sentrale i utredningen av det enorme IT-prosjektet. Det førte til at Riksrevisjonen startet granskning. De skulle se på bruken av PWC-konsulenter i forprosjektet til Akson.

Nå utvider de undersøkelsen. All bruk av konsulenter i Direktoratet for e-helse settes under lupen.