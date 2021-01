De inviterte 125 gjester til bryllup i mars. Nå er vaksinen utsatt, og drømmedagen står i fare.

Karine Hano og Ruben André Evju tok sjansen og planla drømmebryllup. Nå kan ingen si om det kan gjennomføres.

Karine Hano og Ruben André Evju gifter seg i mars. De vet ikke hvor mange de får ha med seg på festen. Foto: Dan P. Neegaard

I desember så det lyst ut. En koronavaksine var på vei. Paret i slutten av 30-årene sendte ut 125 invitasjoner til venner og familie.

De bor i Bærum og Oslo, lokalet leide de i hennes hjemby Grimstad til den 20. mars. Tirsdag kom helseminister Bent Høie med dårlig nytt: Norge var lovet 2 millioner doser fra leverandøren Astra Zeneca. Nå er produksjonen deres sterkt redusert.

Vaksineringen i Norge ser ut til å bli 1–2 måneder forsinket. Plutselig ser det mørkt ut for bryllupet.

– Slik det er nå, kommer vi jo knapt over kommunegrensen. Det er jo første bud, sier Hano.

De to i slutten av 30-årene tar det nå dag for dag i planleggingen. Det er fortsatt en stund til mars, men flere i risikosonen har allerede meldt avbud. De håper på at noen få, i hvert fall nærmeste familie, kan være til stede.

Vielsen vil de uansett gjennomføre. Forhåpentlig kan de gå for plan B og finne et sted utendørs der det er lov å være mange. Foreldrene hennes har en stor hage. Lydutstyr kan nok ordnes på kort varsel.

– Vi har troen frem til det ikke går. Vi prøver å ikke tenke så mye på det, sier Hano.

Bryllup blir det. Spørsmålet er hvor mange gjester de får ha. Foto: Dan P. Neegaard

Usikkerheten er stor

Paret er ikke de eneste som lever med stor usikkerhet.

Aftenposten har i tur og orden bedt Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å komme med sine råd til brudepar og andre som planlegger store begivenheter som vanligvis samler mange mennesker.

Felles for svarene er at de er lite konkrete.

Når januar nå nærmer seg slutten, er det svært vanskelig å forutsi hvordan årets varmeste måneder blir.

– Målet om vaksinering til sommeren kan fortsatt nås, men det forutsetter at vi får flere gode nyheter fra andre vaksineprodusenter de neste ukene og månedene. Vi jobber sammen med resten av EU for å få nye vurderinger av dette, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet opplyser videre at det dessverre ikke er mulig å gi mer konkrete råd nå.

– Alle må stå lenger i køen, sier overlege Preben Aavitsland i FHI Foto: Tor Erik Schrøder

Venter flere vaksineprodusenter

I utgangspunktet skulle massevaksinering av befolkningen starte i løpet av februar.

Folkehelseinstituttet tror vaksineforsinkelsen fører til at de ikke rekker å vaksinere alle i risikogruppene før sommeren. Andre over 18 år vil også måtte vente lengre. FHI sier det er umulig å anslå hvilke restriksjoner som vil gjelde i juni og juli.

– De betydelige endringene i leveringsplanen fra Astra Zeneca betyr at hele programmet blir forsinket, særlig nå i februar og mars. Alle må stå lenger i køen, skriver overlege Preben Aavitsland i FHI i en e-post.

Men kommunene vil fortsette å vaksinere med Pfizer- og Moderna-vaksinene og jobbe seg nedover i aldersgruppene. Tempoet vil bestemmes av hvor mange vaksinedoser de får hver uke, opplyser FHI.

– Vi forventer at det kommer vaksiner fra flere nye produsenter, men ikke før april og mai, skriver Aavitsland.

Espen Rostrup Nakstad ser for seg at også de tidlige høstmånedene må tas i bruk for vaksinering. Foto: Øyvind Tveter

Festlokaler sliter

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser for seg at også de tidlige høstmånedene må tas i bruk for vaksinering.

– Det er grunn til å tro at vaksinasjon i Norge vil pågå også etter sommerferien. Hva dette vil bety for smitteverntiltak og antall som kan møtes ved private arrangementer, er det dessverre for tidlig å si, sier han.

De dårlige koronanyhetene den siste uken ble en skikkelig nedtur også for innehaver Bjørn Tore Furset i Fursetgruppen.

– Håpet var at vi kunne begynne å åpne opp litt igjen, men så gikk det i stedet motsatt vei, sier han.

Selskapet står bak Ekebergrestauranten, Festningen, Dyna Fyr og en rekke andre spisesteder og festlokaler. Pandemien har naturlig nok vært en stor nedtur for Furuset.

– Etter de siste restriksjonene måtte vi dessverre gå til ytterligere permitteringer. Blant annet måtte vi avslutte det vi hadde av catering. Det har vært trått, spesielt nå i det siste, sier han.

Bjørn Tore Furset håpet på å kunne åpne mer av festlokalene, men så gikk det motsatt vei. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dårlig nytt for festivalene

Furset er likevel optimistisk for sommeren.

– Dette er jo noe som endrer seg fra uke til uke. Men vi må være positive. Det må være lov å håpe at pilen endrer seg i takt med solen og varmen, sier han.

– Når ser du for deg de første bryllupsfestene på Ekebergrestauranten?

– Vi har bestillinger allerede i mai. De festene har vi fortsatt et håp om å kunne gjennomføre, sier Furuset med en forsiktig optimisme.

Fjorårets festivalsommer ble kraftig amputert. Mange måtte avlyse. De håper i det lengste på en bedre sommer nå.

Forsinkelser i vaksinasjonen er heller ikke godt nytt for dem. De må regne med å leve i uvisshet i noen måneder til.

– Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å kunne gi noe konkret og håndfast om festivalsommeren innen mars/april, sa kulturminister Abid Raja (V) nylig til Aftenposten.

Fakta Dette vet vi om vaksinene Pfizer/Biontech og Moderna er mRNA-vaksiner. Astra Zeneca er en virusvektor-vaksine. Begge inneholder genkoden til spike-proteinet. De forteller cellene hvordan proteinet lager antistoffer. Dette vet vi om Pfizer: mRNA-vaksine.

Beskyttelse mot covid-19-sykdom.

95 prosent beskyttelse fra syv dager etter siste dose.

Man vet ikke om den hindrer i å smitte andre.

Etter at vaksinen er tatt i bruk i flere land, er det meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner. Dette vet vi om Moderna: mRNA-vaksine.

Beskyttelse mot covid-19- sykdom.

94,1 prosent beskyttelse fra 14 dager etter siste dose.

Man vet ikke om den hindrer i å smitter andre. Foreløpig kunnskap om Astra Zeneca: Vaksinen fra Astra Zeneca blir trolig godkjent i EU 29. januar.

Vaksinen en er laget av en svekket versjon av forkjølelsesvirus (kjent som et adenovirus) fra sjimpanser.

Det er modifisert for å ligne mer på koronavirus – selv om det ikke kan forårsake sykdom.

Når vaksinen injiseres i en pasient, ber den immunforsvaret om å begynne å lage antistoffer og primer den for å angripe enhver koronavirusinfeksjon.

Vaksinen er rundt 70 prosent effektiv i å beskytte mot koronaviruset ved bruk av to doser. Kilde: BBC Vis mer

Litt optimisme

Alle nyheter er heller ikke like dystre. Det kommer også små drypp av håp.

TV 2 meldte onsdag at forsinkelsen på vaksinene fra Pfizer likevel ikke blir så stor som først fryktet. Produsenten lover nå at etterslepet kan tas igjen i løpet av januar.

FHI-overlege Aavitsland kom også med noen positive nyheter om den britiske mutasjonen av viruset. Den er ikke fullt så smittsom som først antatt. FHI har tidligere beregnet at spredningsevnen, R-tallet, har vært mellom 0,4 og 0,5 ganger høyere hos mutasjonen.

FHI tror nå at en pasient i gjennomsnitt smitter omtrent 0,3 eller 0,4 flere pasienter enn en pasient med den mest utbredte varianten av viruset.