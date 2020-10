Snøvarsel i Sør-Norge – Vegtrafikksentralen ber bilister være riktig skodd

Meteorologene har varslet at sesongens første snøfall kan komme i Sør-Norge mandag og tirsdag. Vegtrafikksentralen ber bilister passe på at de har riktige dekk.

Meteorologene venter årets første snøfall i Sør-Norge mandag kveld og natt til tirsdag. Vegtrafikksentralen ber bilister bruke dekk som passer til forholdene. Foto: Mariam Butt / NTB

NTB

19. okt. 2020 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Fra mandag ettermiddag ventes det snø over 300 meter i Agder, Ryfylke, Dalane og Hardanger, mens det mandag kveld og natt til tirsdag ventes sludd og snø i Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet.

Fra 5–15 centimeter snø ventes i sistnevnte tre fylker i områder der alt kommer som snø, og Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel.

Etter hvert går snøen over til regn.

Vegtrafikksentralen sør ber bilister være oppmerksomme på værforholdene, og at de sørger for at bilen er skodd for snøvær.

De minner om at piggdekk kan brukes fra 1. november, men at bilister kan legge om tidligere dersom føret krever det.