VG: Støre holdt private investeringer for seg selv

Det skriver avisen torsdag.

Det skal dreie seg om et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo – sammen med milliardærene Stein Erik Hagen og Erik Bøhler og kosmetikkdronningen Tove Midelfart.

Mellom 2011 og 2012 investerte Jonas Gahr Støre deler av familieformuen i å bygge 188 nye leiligheter. Støre solgte seg ut da det kom kritikk i Dagbladet.

Eide andeler i et eksklusivt hedgefond.

VG skriver at de mest sentrale politikerne i Ap heller ikke er blitt informert om at Støre, gjennom familieselskapet Femstø, eide andeler i et eksklusivt hedgefond.

Dette bekrefter en rekke informerte kilder i Ap overfor VG.

Avisen skriver at Støre ble advart av flere av sine nære rådgivere om at hans investeringer kunne bli gjenstand for oppmerksomhet i valgkampen. Støre skal ha insistert på at hans økonomi var en privatsak.

Hverken Støre eller nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik har ifølge avisen ønsket å la seg intervjue om saken.