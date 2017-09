– Per nå ligger vi an til å få et nytt rekordår, og vi er bekymret, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Hans Blystad til TV 2.

I 2016 ble det påvist 1.096 tilfeller av gonoré i Norge. Hittil i år har FHI registrert 860 tilfeller av gonoré. Rundt 80 prosent av de smittede er menn, og blant disse er det svært mange som blir smittet etter å ha hatt ubeskyttet sex med andre menn. Men det er også økning blant heterofile.

Gonoré har stor global utbredelse, men har vært sjelden i Norge og Norden de siste 30 årene. I 2014 ble det meldt inn 682 tilfeller, mot 15 000 tilfeller i 1975. Men antall smittede har imidlertid økt kraftig siden år 2000.

Nå frykter altså Folkehelseinstituttet at 2017 vil bli et rekordår i dette årtusen.

Gonoré blir raskt resistent mot antibiotika

Blystad understreker likevel at Norge ikke er i fare for å oppleve den samme spredningen som på 70-tallet.

Men at tallene er stigende i Norge, er spesielt bekymringsfullt fordi gonoré er en sykdom som raskt blir resistent mot antibiotika.

– Gonorébakterien blir notorisk resistent mot antibiotika, og det har vært et problem med denne sykdommen i mange år, sier Blystad til TV 2.

Dette må du gjøre hvis du er smittet

Blystad ber folk være mer bevisst den svært smittsomme sykdommen, som kan ha lignende symptomer som klamydia. Han foreskriver kondombruk og hyppig testing for å bremse spredningen.

– Hvis du får påvist gonoré, er det viktig å gjøre en grundig smitteoppsporing. Du må finne ut hvem du har hatt sex med, og du må være åpen om sykdommen. Det er veldig viktig for å stanse smitten. De som kan være smittet må få vite om det, sier Blystad.

Det finnes tre typer gonoré – urinal, som er den vanligste, rektal og hals. Alle smitter gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner. Derfor er kondombruk alfa omega, ved alle former for samleie, men også oralsex.