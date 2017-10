Ap vil likevel ikke frede Andøya

Støre sier at han håper det kan bli et bredt forsvarsforlik i Stortinget i høst, men at regjeringen trolig må finne mer penger til Forsvaret allerede i 2018, skriver VG.

– En helikopter-løsning med bemanning både på Rygge og Bardufoss, som det trolig er flertall for i Stortinget, kan ikke skje uten budsjett-konsekvenser i 2018, sier Ap-lederen.

Samtidig sier Støre at det ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å kreve at Andøya opprettholdes som base for maritime overvåkingsfly, slik partiet åpnet for i valgkampen.

– Vi vil følge nøye med å forsikre oss om at vi er innenfor det vi har vedtatt om økonomi og gjennomføring. Men det krevende valget er tatt. Nå gjelder det å sikre at prosessen er mulig å gjennomføre innen nye overvåkingsfly kommer om noen år, sier Støre til VG.

Fredag formiddag har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum invitert opposisjonspartiene til å diskutere planen for landmakt som regjeringen la fram i september. Støre sier han vil delta på dette møtet.