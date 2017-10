Russisk helikopter har gått ned i havet ved Barentsburg på Svalbard

Helikopteret har gått ned 2–3 kilometer fra Barentsburg, ifølge HRS.

– Helikopteret var på vei fra Pyramiden på Svalbard til Barentsburg. Vi fikk først beskjed om at helikopteret var forsinket rundt klokka 15.30. Et kvarter senere fikk vi bekreftet at helikopteret var gått i sjøen cirka to-tre kilometer fra Barentsburg, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) til NTB.

HRS fikk beskjed om at helikopteret var gått i sjøen av Sysselmannen på Svalbard.

– Så vidt vi har hørt, er det snakk om en styrt. Det har ikke kommet nødmelding fra helikopteret, sier Hongset.

Det er sendt redningshelikopter og flere båter mot stedet. Redningslederen regner med at den første båten er framme om 10–15 minutter.

Barentsburg er en gruveby ved Grønfjorden i Nordenskiöld Land på Svalbard, med om lag 435 innbyggere, nesten utelukkende russere og ukrainere.