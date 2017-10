Russisk helikopter har styrtet i havet ved Barentsburg på Svalbard

Helikopteret har gått ned 2–3 kilometer fra Barentsburg, ifølge HRS.

– Helikopteret var på vei fra Pyramiden på Svalbard til Barentsburg. Vi fikk først beskjed om at helikopteret var forsinket rundt klokka 15.30. Et kvarter senere fikk vi bekreftet at helikopteret var gått i sjøen cirka to-tre kilometer fra Barentsburg, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) til NTB.

HRS fikk beskjed om at helikopteret var gått i sjøen av Sysselmannen på Svalbard.

– Så vidt vi har hørt, er det snakk om en styrt. Det har ikke kommet nødmelding fra helikopteret, sier Hongset.

Flere båter på vei

Det er sendt redningshelikopter og flere båter mot stedet. Redningslederen regner med at den første båten er framme rundt klokka 16.30.

– Sysselmannens tjenestefartøy Polarsyssel er på vei, en mindre båt er ikke så langt fra stedet, i tillegg er kystvaktskipet Barentshav på vei dit, sier Hongset.

Det er cirka 0 grader i området, svak vind og det snør lett.

Ifølge Svalbardposten og flere andre aviser er det et russisk Mili MI-8-helikopter som har gått ned. Det er vanligvis stasjonert på den russiske Kapp Heer-basen like nord for Barentsburg.

Katastrofealarm

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har ifølge Nordlys utløst katastrofearalarm ved sykehuset i Longyearbyen. Katastrofeledelsen er kalt sammen i Tromsø for å koordinere innsatsen, opplyser Marit Einejord, pressevakt ved UNN.

Barentsburg er en gruveby ved Grønfjorden i Nordenskiöld Land på Svalbard, med om lag 435 innbyggere, nesten utelukkende russere og ukrainere.

I 2008 omkom tre personer da et russisk helikopter av samme type ni personer om bord styrtet cirka 4 kilometer fra Barentsburg på Svalbard.