Snøen kommer til Østlandet til uken – skift til vinterdekk nå

Prognosene viser at det bygges opp et høytrykk over Skandinavia i helgen, men i løpet av neste uke kommer det et lavtrykk fra sentrale steder på kontinentet som går nordover.

– Det betyr at en ny front skal passere Østlandet i løpet av tirsdagen. Det er da en mulighet for at den kalde lufta blir liggende, slik at nedbøren kommer som snø eller frysende nedbør på begynnelsen av dagen. Senere på dagen vil det gå over til regn, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er spesielt Sør-Norge og Østlandet som er utsatt, og det meldes at det vil komme mye snø slik som det ser ut nå.

– Det vil nok ikke være en dum idé å skifte til vinterdekk nå i helga ettersom det er fullt mulig at det kommer snø også i lavlandet, sier Granerød.

Men snøen vil etter alt å dømme ikke bli liggende særlig lenge ettersom det allerede onsdag er meldt plussgrader.