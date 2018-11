Den drapssiktede på Vinstra avhørt av politiet

Politiet på Vinstra sier på en pressekonferanse at de har avhørt den siktede. De sier at de like før klokken 16 fikk melding om en alvorlig hendelse, og at de rykket ut bevæpnet.

De var på åstedet omkring ti minutter etter den første meldingen om hendelsen og fikk raskt kontroll på antatt gjerningsmann.

– Jeg vil ikke gå inn på hva han har sagt i avhør, sier politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i Innlandet politidistrikt.

De har hatt kontakt med familien til både den mistenkte og fornærmedes familie.

Den drepte jenta og den antatte gjerningsmannen gikk på samme videregående skole på Vinstra.

Politiet ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom den drepte 16-åringen og siktede, men sier at dette er noe de selvsagt jobber med å finne ut av

– På et lite sted som Vinstra, antar vi det, men vi vet ikke, sa politiet.

Tung dag på skolen

En timelang samlingsstund startet i 9-tiden torsdag morgen. Mange elever var gråtkvalt og tydelig preget av drapet som rammet den lille bygda med sine rundt 2500 innbyggere onsdag ettermiddag. En 16 år gammel jente ble knivdrept og en like gammel gutt er pågrepet og siktet for drapet.

– Det er en tung og vanskelig dag. Nå våkner veldig mange i vår kommune og tenker på det som har skjedd. Det er nesten uvirkelig, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron til NRK.

Begge de involverte er fra Vinstra, og ingen av dem er kjent av politiet fra før.

Torsdag morgen melder politiet i en pressemelding at Kripos er på stedet og bidrar med den tekniske etterforskningen.

Krisestab

Nord-Fron kommune satte krisestab på skolen allerede onsdag ettermiddag, og torsdag morgen var kriseledelsen samlet igjen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi har fortsatt kriseberedskap. Nå har vi gjort opp status sammen med alle fagfolkene våre. Hovedfokuset er å hjelpe familiene som er rammet, sier Støstad til avisen.

Han deltok selv på samlingen for elevene torsdag formiddag.

– Vi legger nå en plan for tiltak, både på kort sikt og fremover i tid. Dette vil påvirke oss i lang tid, sier Støstad.

Han sier det blir planlagt foreldremøter på flere av skolene på Vinstra i tiden som kommer.

Politiet fikk melding om knivstikkingen i boligfeltet i Sorperoa på Vinstra like før klokken 16 onsdag ettermiddag.

Flagg på halv stang

Både skolen og Sødorp kirke holdt åpent onsdag kveld for folk som trengte noen å snakke med i sorgen. Utenfor kirken ble det flagget på halv stang torsdag.

– En tragedie har rammet bygda. Vi er her for hverandre, for å ha en skulder å gråte på. Jeg fikk høre om hva som hadde skjedd tidlig i går kveld. Jeg er glad for at vi fikk åpnet kirken så raskt som mulig, slik at de som ville, kunne komme, sier sogneprest Terje Elvestad til VG.

Nabo forsøkte å gripe inn

Aftenposten kjenner til at en mannlig nabo i 50-årene forsøkte å gripe inn, men han ble stukket i beinet og ligger nå på sykehus.

– Jeg trodde først det var to barn som lekesloss, men så skjønte vi hva som skjedde, sier en annen nabo til TV 2.

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kaller saken både tragisk og vanskelig. Overfor Gudbrandsdølen Dagningen oppfordret han onsdag kveld folk i den lille bygda med sine rundt 2500 innbyggere, om ikke å spre rykter og spekulasjoner på sosiale medier om hvem som er involvert og hva som kan være bakgrunnen for hendelsen.

– Alle kjenner alle her, og min oppfordring er at vi nå tar vare på hverandre, for det kommer til å bli en vanskelig tid fremover, sier ordføreren til NRK.

Politiet har bedt om teknisk bistand fra Kripos i etterforskningen og barnevernet er rutinemessig koblet inn i saken.

Utendørs

Det er uklart hva som har skjedd og hvilken relasjon det er mellom de involverte. Siktede ble pågrepet utendørs, sa politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt til NTB onsdag kveld.

– Begge er hjemmehørende på Vinstra. Politiet kan på det nåværende tidspunkt ikke gå ut med relasjonen mellom de to. Den skadede personen er en voksen mann, sa politiadvokaten.

Den pågrepne har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som sin forsvarer.

– Jeg har ikke snakket med vedkommende ennå. Jeg har vært i kontakt med politiet og forstår at det foreløpig er såpass hektisk at jeg må avvente til det er naturlig at jeg får slippe til, sa Stavrum onsdag kveld.

Det var et vitne som meldte fra om knivstikkingen. Politiet har sikret seg kniven de mener er drapsvåpenet.