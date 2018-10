Tre gutter pågrepet etter knivran på Strømmen

Politiet ble varslet av en av personene som hevder seg ranet klokka 20.40 onsdag kveld. Han fortalte at han og to venner hadde blitt truet med kniv og ranet ved Strømmen stasjon, skriver Romerikes Blad.

– Melder til oss forteller også at han har blitt slått av en av ranerne, men ingen av de tre behøver legetilsyn, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til avisen.

Politidistriktet melder at de tre pågrepne guttene er fra 15–17 år.

– Foreldre til disse blir varslet for å hente barna. Vi oppretter sak og sørger for at guttene blir fulgt opp av Barnevernet og forebyggende, skriver politiet på Twitter.

De tre guttene som hevder seg ranet skal ha blitt frastjålet to iPhone X og Apple Airpods, men politiet har ikke funnet noe kniv eller tyvgods.

Det var tidligere i kveld uklart for politiet hvor mange gjerningspersoner det var snakk om. Det var meldt om både fire og flere. De løp fra stedet, men politiet har ved hjelp av hundepatrulje lokalisert tre personer de mener står bak ranet.

– Disse er pågrepet og passer til beskrivelsen vi har fått. Alle tre har status som mistenkt, sier Sveen til avisen.

De tre innbrakte guttene er alle hjemmehørende i distriktet.