Bhatti i retten for å kreve millioner av staten for tapt arbeidsinntekt

Bhatti møtte som saksøker og med staten som motparten i Oslo tingrett mandag. Kortklipt og iført fritidsklær møtte islamisten regjeringsadvokaten som på statens vegne har avvist alle krav om erstatning fra 41-åringen.

De mener han har seg selv å takke for at han ble straffeforfulgt, selv om han endte med å bli frifunnet på mange punkter

– Saksøkte finner det klart at Bhatti ikke har krav på erstatning, sa assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell i sitt innledningsforedrag.

Terrorfrikjent

Den svært omtalte islamisten er aldri dømt etter bestemmelsene om terrorlovbrudd i straffeloven. Han var imidlertid lenge under etterforskning for terrorforbund i kjølvannet av skytingen mot synagogen i Oslo i 2006. Han var også tiltalt for to tilfeller av skyting mot to hus i forbindelse med terroroppdrag på samme tid.

Etter en lang og omstendelig rettsprosess ble Bhatti frikjent for terror i retten 2008, men han mener likevel at han må lide under terrorstemplet som har heftet ved ham siden etterforskningen. Han har allerede måtte slutte i flere jobber og mener han ikke vil få varig jobb livet ut.

-En terrorist

Advokat John Christian Elden, som er Bhattis prosessfullmektig, ramset opp oppsigelsene og avslagene klienten er møtt med i arbeidslivet etterpå.

– Terrorsiktelsen hang over ham, og han måtte slutte i jobben fordi kunder ikke ville betjenes av «en terrorist», sa Elden i retten.

Til tross for strålende karakterer med femmere og seksere etter å ha tatt opp fag på videregående, har jobbmulighetene uteblitt. I dag sliter den tidligere pengeinnkreveren med depresjon og angst.

– Han blir omtalt som terrorist i mediene, selv om han er frikjent for dette. Mediene pleier å være etterrettelige, men av og til glipper det, la Elden til.

Egen skyld

Regjeringsadvokaten er imidlertid ikke i tvil om at kravet om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, samt for tap av fremtidig inntekt som følge av stigmatisering, ikke kan føre frem. Han viste til at Bhatti selv deltok i planlegging av en skyteepisode mot det jødiske gudshuset og innså konsekvensene.

– Ethvert krav må bortfalle fordi Bhatti medvirket til straffeforfølgningen, også for de tingene han ble frifunnet for, sa assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell i sitt innlegg.

Bhatti mener han aldri vil kunne få en jobb og krever erstatning for livslang tapt arbeidsfortjeneste. Med sine 41 år vil det i så fall være snakk om et beløp på godt over 10 millioner kroner.

Han krever i tillegg til dette også erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for det han mener er uberettiget varetektsfengsling i forbindelse med rettssaken for ti år siden. Han endte med å sitte over tre år i varetekt, men ble bare dømt til to års fengsel for grovt skadeverk og trusler.