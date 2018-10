Bane Nor flytter 1000 ansatte til aksjeselskap

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane Nor om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene.

Det melder Bane Nor i en pressemelding.

Beslutningen kommer som en del av jernbanereformen, og Bane Nor skal nå bestille vedlikeholdstjenester fra det nye aksjeselskapet.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene der Bane Nor blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder Siri Hatlen i Bane Nor.

Neste fase etter at det nye selskapet er opprettet, blir konkurranseutsetting gjennom utlysing av kontrakter.

– Forutsigbarhet

– Frem til konkurranseutsettingen starter, vil Bane Nor utvikle gode systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold, sier Hatlen.

– Erfaringene fra etablering av et kunde- og leverandørforhold internt i konsernet vil gi bedre grunnlag for gjennomføring av konkurranseutsettingen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. Han sier den nye organiseringen skal gi forutsigbarhet for de ansatte og holde kompetansen samlet.

Tonje Walde

– Forholdsvis positivt

De ansatte ønsker ikke at virksomheten skal konkurranseutsettes, men har reagert «forholdsvis positivt» på opprettelsen av det nye aksjeselskapet, opplyser nestleder Kjell Næss i Norsk Jernbaneforbund til VG.

– Alternativet var at de ble konkurranseutsatt direkte og de hadde mistet jobben sin. Nå har de muligheten til å bli en del av en anbudsprosess, sier Næss.

Han legger til at han fortsatt håper prosessen med konkurranseutsetting stoppes.

Tidsplanen for konkurranseutsetting blir offentliggjort etter at den er behandlet i styret 19. desember.