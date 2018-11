View this post on Instagram

Til våren blir vi TRE ❤Det vokser en liten krabat i magen min! Det er ganske magisk 🤩Akkurat nå er den lille gutten eller jenta vår ikke større enn et lykketroll. Men i april er hen nok ganske mye større. Da får vi enda en grunn til å kjempe for ren luft og trygge skoleveier i Oslo👼