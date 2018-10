– Han var en kjernekar og var en positiv gutt for miljøet. Gutta har mange gode minner, kunne leder i fotballklubben i Mysen, Per Egil Aas, meddele Aftenposten dagen etter at Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept på Majorstuen.

Privat

Politiet har etterlyst en ung mann med bilde som de mener kan knyttes til drapet som fant sted mandag. Politiet kjenner ikke mannens identitet og håper på tips fra publikum.

Mysens A-lag skulle ha spilt opprykkskamp til 5. divisjon tirsdag. I stedet ble det holdt en minnestund i klubbhuset klokken 19. Rundt 30–35 venner og bekjente av avdøde var til stede på samlingen.

Drapsofferet, som skulle fylle 25 år førstkommende tirsdag, ble blant annet hedret med ett minutts stillhet.

Jobbet i Oslo sentrum

Paltto flyttet fra Mysen for noen år siden. De siste årene jobbet han som selger i en bedrift som ligger ved Oslo rådhus. Han skulle ha begynt på jobben klokken ni mandag morgen, men møtte ikke opp.

To av Palttos venner, som han delte leilighet med, forlot leiligheten omtrent samtidig ved 07.50-tiden. Ifølge Dagbladet var det en av hans beste venner siden barndommen som fant 24-åringen drept i leiligheten ved 12-tiden.

Kjent i lokalmiljøet

Som ungdom var 24-åringen en aktiv fotballspiller og var derfor kjent i lokalmiljøet der han vokste opp.

Blant dem som kjente den unge mannen godt, var tidligere leder i Mysen IF Fotball, Even Elvenes.

– Både vi voksne og guttene våre kjente ham. Han var en herlig fyr, en litt sånn tilbakelent type som alltid gjorde jobben sin. Han stilte opp for klubben på dugnader og arrangementer, blant annet stilte han alltid opp på Smaalenene Cup i romjulen, sier Elvenes til Smaalenenes Avis som kommer ut i Askim i Østfold.

24-åringen ga seg som juniorspiller, men har vært tilknyttet fotballklubben som supporter.