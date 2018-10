NSB går til sak mot mann som utløste bombealarm

Det førte til full evakuering og stans i togtrafikken på grunn av en lekegranat som ble plassert på en søppelkasse på stasjonen 5. juli i fjor.

NSB har sendt krav på 608.000 kroner, det største erstatningskravet mot en privatperson i NSBs historie, ifølge NRK. Selskapet varsler også at de heretter kommer til å anmelde og kreve erstatning av alle som kommer med trusler eller gjør skadeverk.

Politiets bombegruppe måtte rykke ut, og det tok to og en halv time før det ble klart at det ikke var snakk om en ekte granat.

39-åringen ble i forrige måned dømt til 30 dager i fengsel, samt til å betale drøyt 35.000 kroner til Flytoget for bombealarmen han utløste på stasjonen. Han ble også dømt for å ha vært i besittelse av amfetamin. Mannen innrømmet å ha hatt lekegranaten, men sa at han ikke husket episoden på grunn av rus.